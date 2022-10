Skylder millionbeløp i ubetalte tannlegeregninger

Turid Kristoffersen er direktør for tannhelse og forebygging i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Bare i hennes eget fylke er det over én million kroner utestående på tannlegeregninger i år.

– Det viser hvor vanskelig dette er, sier Kristoffersen til NRK.

Hun kan ikke forstå hvorfor tannhelse ikke sidestilles med andre typer behandling som dekkes av det offentlige.

UFORSTÅELIG: – For meg er det helt uforståelig at tannhelse skal være utenfor generell helse, sier Turid Kristoffersen, direktør for tannhelse og forebygging i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Det finnes ingen nasjonale tall som viser utestående tannlegeregninger hos offentlige og private tannleger, opplyser Helsedirektoratet, men en ringerunde NRK har gjort viser at pasienter skylder mye penger i ubetalte tannlegeregninger rundt om i landet.

I Trøndelag fylkeskommunale tannhelsetjeneste er det nesten 930.000 kroner i ubetalte fakturaer på tannbehandling inneværende år. For Finnmark-delen av Troms og Finnmark fylkeskommune og for Viken fylkeskommune er tallene henholdsvis 190.000 og 370.000 kroner, mens Vestland fylkeskommune har utestående 361.000 kroner.

Negativ effekt på psykisk helse

Tidligere denne uken fortalte NRK om studenter som dropper oppfølging hos tannlegen av økonomiske årsaker.

Dette kan føre til større skader på tennene, og ofte solide regninger.

Kristoffersen synes det er rart at det ikke gjøres noe med situasjonen.

– For meg er det helt uforståelig at tannhelse skal være utenfor generell helse, sier hun.

Hun peker på at dårlig tannhelse har mange negative effekter, også utenom tennene. Det øker risiko for hjerte- og karsykdommer, diabetes og ikke minst psykiske sykdommer.

– Det å si at tannhelse bare er tenner, det blir helt feil. Det har med hele livet å gjøre. Dårlige tenner er stigmatiserende.

– Er du bekymret for tannhelsa vår?

– Ja, det er jeg.

– Unge mennesker har jo i mer enn 15 år vært innkalt til regelmessig kontroll og nødvendig behandling.

Hun legger til at de unge også har lært gode tannhelsevaner.

– Og så kommer de dit at de skal betale selv, og så blir det så dyrt at de tenker at «Nei, dette må jeg utsette».

Da kan et lite hull ende opp med en rotfylling, og da kan regningen til slutt bli stor.

At folk sliter med å betale regningene, merkes godt. Også i det offentlige.

– Så langt i år har vi utestående regninger for over en million kroner. Vi har også hatt store summer utestående tidligere år.

Med dagens system, er det lite de kan gjøre for å hjelpe pasienter med dårlig råd.

– Vi kan ikke redusere våre priser for betalende pasienter. Da bruker vi skattepenger og subsidierer våre tilbud i forhold til privatpraktiserende. De skal også ha noe å leve av. Vi må følge konsumprisindeksen, sier hun.

Rimeligere for den yngste gruppen

Hun minner imidlertid om at det er innført rabatter for de yngste voksne.

– Når du er 19 og 20 år får du 75 prosent rabatt. Både for undersøkelsen, behandlingen og eventuelle tanntekniske utgifter.

I januar 2022 vedtok regjeringen at også de som er 21 og 22 år skal få 50 prosent rabatt.

– Det omfatter både undersøkelser, behandling og tannteknisk arbeid. Det har nok kommet litt i skyggen, men det er jo et nytt tilbud som bare har fungert i ni måneder, sier hun.

Bedre støtte til de med dårligst råd

At mange syns tannlegen er for dyr og lar være å få hjelp, er svært bekymringsverdig, mener tannpolitisk talsperson i Ap, Even Røed.

– Vi ser store sosiale helseforskjeller på dette området, sier han.

BEKYMRINGSVERDIG: Tannpolitisk talsperson i Ap, Even Røed, mener det er svært bekymringsfullt at mange lar være å få hjelp fordi de synes tannlegen er for dyr. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Ap mener den offentlige tannhelsetjenesten må utvides, og at tannhelse sidestilles med det øvrige helsetilbudet på sikt, noe Hurdalsplattformen, regjeringsplattformen for Jonas Gahr Støres regjering, slår fast.

– I første omgang betyr det at vi skal bedre støtten til de med dårligst råd og sykdommer som gir dårlig tannhelse, sier han.

Tannhelse i Hurdalsplattformen Ekspandér faktaboks Den nye regjeringa omtaler tannhelse i fire punkt. Arbeidet med forebyggende tannhelse skal styrkes.

Dei som har rett på gratis, offentlig tannhelse skal få et betre tilbud.

Støtteordninger skal styrkes og refusjonsordninger skal gjennomgås.

Innføre gratis tannhelsetjeneste til de mellom 19 og 21 år. Halv pris for de mellom 22 og 25 år.

Å sidestille tannhelse med generell helse fullt ut vil være en svært stor utgift, og det finner ikke partiet penger til i budsjettet nå, opplyser Røed.

Et ekspertutvalg er satt ned for å gjennomgå hele tannhelsefeltet og komme med forslag som kan sikre en likestilling, påpeker han.