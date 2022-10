Skulle bare ut for å kjøpe røyk: – Glad vi fortsatt er i live

– Vi begynte først å skrike alle tre. Så kom panikken, forteller en av passasjerene.

Kvinnene, som alle er i begynnelsen av tyveårene, ønsker ikke å identifiseres med navn eller bilde.

Dramatisk

De tre hadde vært ute for å kjøpe røyk tirsdag kveld.

Da de parkerte bilen, sluttet bremsene plutselig å virke, forteller de.

Dermed rullet bilen utfor kaikanten og videre ned i byens havnebasseng.

Bilen stupte ut i vannet ved Breviks havnebasseng. Foto: Tipser

På innsiden satt de tre skrekkslagne venninnene.

Følelsen av ikke å komme ut, og samtidig se at alt var svart utenfor frontvinduet, var uvirkelig, forteller den ene kvinnen.

– Det er det verste jeg har opplevd. Den første reaksjonen min var faktisk å gripe etter veska. Det høres sikkert rart ut, som om den var viktig i den situasjonen.

Hun var den første som kom seg ut gjennom et vindu.

I noen lange sekunder kavet hun rundt i vannet på desperat leting etter venninnene.

Dagen derpå bærer bilen tydelig preg av å ha vært under vann. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Gleden var enorm da de endelig kom til syne, like før bilen var i ferd med å velte over på siden og synke til bunns.

– Helt ubeskrivelig, sier hun.

Hørte et dunk

På samme tid satt Frank Søtvedt under dekk på seilbåten sin. Han hørte først et dunk.

Deretter merket båteieren en stor bølge, og skjønte at det måtte ha skjedd noe alvorlig på utsiden av båten.

Frank Søtvedt hørte et kjempeplask, og handlet raskt. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Han sprang straks opp på dekk.

– Der lå bilen under vann, rett ved skutesida.

Søtvedt skjønte at det handlet om liv eller død, og forberedte seg på å hoppe. Da kom heldigvis jentene opp til overflaten, en etter en.

– Det var en stor lettelse, forteller båteieren.

Det var ved denne kaia bilen kjørte utfor kanten tirsdag kveld. Foto: Nils Fritjof Skumsvoll / NRK

Han fikk dratt de tre jentene bort til en stige, trygt om bord i båten.

– Vi er utrolig takknemlige. Hadde det ikke vært for han, er det ikke sikkert alle tre hadde vært her i dag. Vi var for sjokkerte og redde til å svømme. Han løftet oss bokstavelig talt opp av vannet, sier den ene av de tre.

De ble senere ivaretatt av ambulanse på stedet. Alle kom fysisk uskadd fra hendelsen.

Søtvedt ønsker ingen heltetittel.

– Det er godt det gikk som det gikk, sier han.

Det er ingen mistanke om ruspåvirket kjøring. Saken er under etterforskning hos politiet.

Lykkelig slutt

Onsdag er to av kvinnene på besøk hos Grenland Bilberging i Porsgrunn for å gå gjennom vraket, som bokstavelig talt ble fisket opp fra havets bunn tirsdag kveld.

Bilen har fått hard medfart, og blir neppe å se på veien igjen.

Mobiltelefonene virker fortsatt, tross hard medfart under havets overflate. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Frontruta er knust. Støtfangeren henger så vidt fast i den eldre Renaulten. Seter og interiør er dynket i gjørme.

– Mobilen min! Den virker, utbryter den ene av dem lykkelig, når hun finner telefonen sin liggende på passasjersetet.

En liten hummer kravler forskremt over panseret på bilen.

Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

De har brukt natta på å snakke om det som skjedde.

– Jeg er bare glad for at vi fortsatt er i live, sier en av kvinnene, og omfavner venninnen foran vraket som for bare noen timer siden befant seg på havets bunn.