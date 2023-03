67-åringen var ute på en av sine faste joggeturer på Gauterød i Tønsberg onsdag ettermiddag. På veien ble han brått overfalt.

– Jeg skjønner nesten ikke at det har skjedd. At det går an, sier Erling Elverum til NRK.

Havnet i grøfta

Elverum forteller at en hvit Tesla kom kjørende mot ham da han løp langs Gauterødveien. Joggeren mener det så ut som bilen skulle kjøre ham ned.

Han forteller at en kvinne kjørte bilen.

– Hun pekte over på andre siden av veien, forklarer han.

Elverum tror det var for å vise at han skulle løpt på motsatt side av veien, der det er bygget et nytt fortau.

Etter å ha løpt videre noen meter, hørte Elverum at det kom noen løpende bak ham.

– Han kom i full fart mot meg. En forholdsvis svær og veltrent mann. Han bare meiet meg ned.

Han mener at mannen kom fra den hvite bilen som hadde parkert lenger oppe i veien. Men hva som skjedde etterpå, vet han ikke helt.

– Om han slo en eller flere ganger, eller bare løp meg rett ned, det vet jeg faktisk ikke. Jeg havner i grøfta der det er masse is.

Elverum klarte ikke å se registreringsnummeret på bilen. Brillene hans var knust.

– Jeg var sjokkert over hva som hadde skjedd.

– Vanskeligheter med å puste

67-åringen ble kjørt hjem av forbipasserende, men skjønte fort at han måtte på sykehus.

Heldigvis har det gått bra med hodet, men høyre side av brystet er skadd, sier han.

– Det gjør at jeg har vanskeligheter med å puste skikkelig, forklarer Elverum.

Erling Elverum var blodig og forslått etter at han ble overfalt på joggetur onsdag ettermiddag. Foto: Privat

67-åringen forstår ikke hva som kan være årsaken til voldshendelsen.

– Det er jo overfall på åpen gate. Også helt uprovosert. Det eneste som provoserte dem, må ha vært at jeg løp en plass de mente jeg ikke burde løpe.

Pensjonisten sier han ikke lar seg skremme fra å løpe sine faste turer igjen.

– Sånne ting skjer ikke så veldig ofte. Jeg skal ut og løpe så snart jeg blir bra igjen, sier han.

Elverum er nå utskrevet fra sykehuset, men har fortsatt kraftige smerter i brystet.

Fått tips om liknende overfall

Politiet etterlyser nå en mann i en hvit Tesla etter voldshendelsen.

Operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Øystein Eikedalen, sa onsdag kveld at mannen de ønsker å komme i kontakt, med er i 30-40-årene.

– Det skal være en passasjer i en hvit Tesla. Muligens var det en kvinne som var fører av bilen. Det er grunn til å tro at mannen har utført vold ganske uprovosert.

Politiet har allerede fått noen tips etter hendelsen. En av dem har selv vært utsatt for et tilsvarende overfall.

– En kontaktet oss og fortalte at han opplevde noe liknende for et år siden i samme område. Det var også en hvit Tesla, men vi vet jo ikke om det var samme bil, sier krimsjef Trine Berg til NRK torsdag formiddag.

Også i kommentarfeltet til Tønsbergs Blad, som også omtalte hendelsen onsdag, var det en person som kommenterte at han hadde opplevd noe tilsvarende.

Det ble tema på politiets morgenmøte.

– Det gjaldt også en mann i en hvit Tesla, sier Berg.

– Ser alvorlig på at folk blir overfalt

Politiet er også interessert i å komme i kontakt med vitner og de som kjørte 67-åringen hjem etter hendelsen.

De vil i tillegg undersøke om det kan finnes videomateriale fra området.

Operasjonslederen tror det skal være mulig å finne den etterlyste mannen.

– Ja, det har vi håp om. Det er grunn til å tro at det er en god del folk i dette området, sier Eikedalen og fortsetter:

– Vi ser alvorlig på at folk blir utsatt for sånt på høylys dag. Det er helt unormalt. Dette er ikke bra, sier Eikedalen.