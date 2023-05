Forrige måned var den våteste april-måneden på Østlandet på hundre år.

Starten av mai har vært solfylt, og i tillegg er det veldig tørt i lufta.

Det kan bli en skummel kombinasjon, forteller meteorolog Martin Granerød.

Vær obs

Derfor har meteorologene sendt ut gult farevarsel for skogbrannfare.

Det gjelder i deler av Sørlandet, Østlandet og Vestlandet fra fredag og til over helga.

– Hovedgrunnen til farevarselet er gammel vegetasjon. Blant annet gress fra i fjor som tørker veldig fort ut, sier Granerød.

BER DEG PASSE PÅ: Beveger du deg i naturen bør du være forsiktig med bruk av ild i disse dager, råder meteorolog Martin Granerød. Foto: Kamilla Pedersen/MET

Skal man ut i naturen gjennom helga, er det hovedsakelig den gamle vegetasjonen man skal være forsiktig med.

Senest natt til fredag måtte brannvesenet rykke ut til et forlatt bål i Bø i Telemark. En stor haug var satt fyr på etter opprydding av hogst i området.

Det er stor skogbrannfare i området og brannvesenet fikk satt i gang slukking raskt, opplyste politiet.

Kan spre seg fort

Brannen kan spre seg raskt og spre seg over et stort område, advarer brannsjef i Larvik brann og redning, Jan-Olav Vagle.

Jan-Olav Vagle er brannsjef i Larvik brann og redning. Foto: Robert Hansen / NRK

– Bare en sneip som blir kasta fra seg i et tørt område, kan være risikofylt. Den trenger bare litt luft for å holde seg ved like, forteller Vagle.

Tenk deg om før du fyrer opp en engangsgrill, og hold deg gjerne i vannkanten dersom du har planer om å bruke den, råder han.

– Vi vet at på denne årstiden har folk lyst til å gå tur og da gjerne på topptur. Vær da spesielt forsiktig med bruk av ild. Det er utfordrende for brannvesenet med tanke på om det skulle bli en brann og få i gang slukkeinnsatsen.

Bålforbudet gjelder

Fra 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og utmark.

Vagle oppfordrer folk til å bruke de allerede etablerte bålplassene og forsikre seg om at de gjør det i trygge omgivelser.

– Når du skal slukke et bål eller en engangsgrill – bruk dobbelt så mye vann som du har beregna å bruke. Da er det stort sett sikkert.

Kulderekorder flere steder

Til tross for strålende sol er det kaldt mange steder i landet. Selv om kalenderen viser mai måned.

Fredag ble det registrert 18 kulderekorder, melder Meteorologisk institutt.

Oslo fikk ny fylkesrekord med -6,3 grader på Bjørnholt, mens Holmestrand kunne notere seg -8,3 grader.

Det er mer snø enn normalt flere steder i Sør-Norge. Tre stasjoner har satt ny mai-rekord i snødybde.

De tre er Skåbu, Beitostølen og Filefjell. Der ble det målt henholdsvis 78, 102 og 103 centimeter 1 mai.