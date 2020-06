– Han ble overrasket over at han ikke ble trodd. Han har ikke tatt stilling til om han kommer til å anke, sier mannens advokat Morten Wexels til NRK.

56-åringen fra Telemark mener han ikke så at dyret han skjøt i mai 2018 var en hund. Hunden hadde kommet seg innenfor inngjerdingen der sauene hans gikk, og fra 40 meters hold ble hunden skutt med en rifle mannen hadde hjemme på gården.

56-åringen forklarte i Agder lagmannsrett at kona hadde sagt at det var en ulv ved sauene. Han gikk ut og observerte dyret fra avstand mens det gikk i området rundt gården hans. Da det kom tuslende mot ham, fyrte han av et skudd.

Ifølge dommen fulgte 56-åringen med på dyret i kikkertsiktet før han skjøt.

Skuddet skadet Bentley i bakre del av kroppen. 56-åringen gikk deretter bort til dyret for å avlive det med et skudd i nakkeregionen.

Deretter la han det på lasteplanet på bilen og kjørte det opp til et sted han pleide å legge dyrekadavre. Dagen etter kjørte han tilbake dit for å legge sand og jord over dyret.

56-åringen forklarte i retten at han også da trodde det var en ulv.

Ifølge TA var mannen og hundeeieren naboer på tidspunktet.

GLAD FOR DOM: Eieren til Bentley er glad for at mannen nå er dømt. Foto: Privat

God sikt

56-åringen ble ikke trodd i Agder lagmannsrett. Selv om Bentley ble skutt på kvelden, mener lagmannsretten at sikten, lysforholdene og optikken i kikkertsiktet på rifla var så god at han ved flere anledninger kunne sjekket nøyere hva slags dyr det var.

56-åringen er en erfaren jeger og hundeeier og retten ble ikke imponert over at han trodde en blanding av labrador og border collie, trolig med brunt halsbånd, var en ulv.

Ifølge Statens naturoppsyn har det ikke vært observert ulv der 56-åringen bor siden 2013.

– Jeg er så klart veldig glad for at han ble dømt. Jeg håper at man kan ta slike hendelser med dyr mer alvorlig fremover, sier hundeeieren i en kort kommentar til NRK.

Bentley ble funnet av frivillige som satte i gang en stor leteaksjon etter at han hadde stukket av hjemmefra og ikke kommet hjem. De frivillige fant til slutt Bentley nedgravd der 56-åringen hadde plassert ham.

Brøt dyrevelferdsloven

Mannen ble frifunnet i tingretten. Tingretten trodde på mannens forklaring om at han var sikker det var en ulv han så.

Statsadvokaten anket saken til lagmannsretten. Der ble 56-åringen dømt til 45 dager i fengsel for å ha drept Bentley og for å ha avlivet han på feil måte. Ifølge dyrevelferdsloven skal man avfyre skuddet mot dyrets hjerne, helst med et haglgevær.

I tillegg blir rifla til 56-åringen inndratt.