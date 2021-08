– Teddy er helt uskyldig i dette. Det er en menneskelig feil. Jeg kjemper for hunder og hundeeieres rettigheter.

Det sier hundeeier Joraan Stavåsen til NRK, da rettssaken startet i Nedre Telemark tingrett i dag.

Det er satt av to dager til rettssaken.

Bakgrunnen for saken er at en kvinne, i fjor sommer, ble bitt av den syv år gamle hunden Teddy.

Kvinnen måtte sy ni sting og legges inn på sykehus som følge av hendelsen.

Politiet mener at Teddy er farlig og må avlives.

Saken har skapt et stort engasjement. Gjennom Spleis-aksjoner har støttespillere samlet inn over 370.000 kroner til rettssaken.

KJEMPER: Uten støtten hadde jeg vært knust og Teddy hadde vært død. Foto: VIGDIS HELLA / NRK

Nå håper Stavåsen å vinne fram med sin sak, slik at Teddy kan komme hjem.

– Uten den støtten jeg har fått på Facebook og de pengene som har kommet, hadde aldri dette gått. Da hadde jeg vært knust og Teddy hadde vært død. Dette er ikke en kamp noen kan makte, sa Stavåsen.

Hun forteller at hun har hatt en tøff tid med mange våkennetter og en stor psykisk belastning.

Angrepet

Etter at saken om kvinnen, som måtte sy ni sting etter å ha blitt bitt av Teddy, ble kjent kom det fram flere saker der hunden hadde skadet mennesker.

BLE BITT: Kvinnen som ble bitt, måtte legges inn på sykehus og sy ni sting. Foto: PRIVAT

I desember i fjor bestemte politiet at hunden, som er en blanding av Bichon Frisé og Shih Tzu, skal avlives.

23. januar kom Politidirektoratet fram til samme beslutning. Teddy ble hentet fra hjemmet sitt på Ulefoss og plassert på en kennel på hemmelig adresse.

FARLIG: – Historikken viser at det er en reell og ikke ubetydelig risiko for at denne hunden kommer til å angripe også i framtiden. Foto: VIGDIS HELLA / NRK

– Etter statens syn har hunden angrepet og skadet fire mennesker, to av disse er barn, sier regjeringsadvokat David Magnus Myr.

Staten mener derfor at historikken viser at det er en risiko for at hunden kommer til å angripe også i framtiden.

– Da kan politiet vedta å avlive hunden, sier Myr.

Går for langt

Advokat Christian Flemmen Johansen i Elden advokatfirma representerer hundeeieren.

Han sier de forholder seg til den ene saken, som er utgangspunktet for vedtaket om avliving.

– Det har dukket opp flere saker her, og så kan man stille spørsmål ved realiteten av de og hva som er begrunnelsen for hvorfor de kommer nå. Men vedtaket knytter seg til én konkret sak og det er i utgangspunktet den vi forholder oss til, sier advokaten.

FOR LANGT: – Vi mener de går for langt ved å kreve avliving, sier advokat Christian Flemmen Johansen som representerer hundeeieren. Foto: Moment Studio / Moment Studio

Avliving er ingen god løsning, mener Johansen.

– Vi mener at de går for langt ved å kreve avliving. Her kunne man satt i gang lettere og enklere tiltak som ville hatt god effekt og sikret folk i framtiden, sier han.

Må ikke skje igjen

Kvinnen som ble bitt forklarte seg i retten i dag. Hun fortalte at de hadde spilte kort, og da hun skulle bøye seg fram bet Teddy henne plutselig i leppa.

– Jeg har vært opptatt av at dette ikke må skje igjen, at ingen må oppleve det, sa kvinnen.

Hun oppsøkte lensmannskontoret i desember i fjor etter at engasjementet kokte i sosiale medier.

– Det var mye ufyselig som kom fram på sosiale medier. Folk ville avlive «den kjerringa» i stedet for hunden. Jeg var der flere ganger etter det som ble skrevet for å rådføre meg, fortalte hun.

Joraan Stavåsen var tydelig preget under sin forklaring i retten.

Hun mener at hunden ikke er aggressiv mot andre mennesker, men tror en tannsykdom kan ha vært årsaken.

Hun fortalte også at Teddy kan bli redd hvis noen kommer brått på.

Den dagen Teddy bet kvinnen, ba Stavåsen hundepasseren om å passe ekstra på.

– Hva var grunnen til at du ba henne passe ekstra på? ville dommer Kristin Barth Larsen vite.

– Det var kanskje summen av de andre hendelsene. Jeg tenkte at det var en fremmed plass og fremmede mennesker, og at han var sliten, sa hun.

Viste sin støtte

Hundetrener Kittil Haugen som har vært hundeinstruktør i politiet i 35 år, har vurdert Teddys atferd.

Han har konkludert med at hunden ikke er farlig.

Flere støttespillere sto utenfor tinghuset i Skien for å vise sin støtte med plakater.

– Jeg har jobbet med hund hele livet og det er ingenting unormalt i dette. Skal det bli sånn i Norge at bikkjer skal avlives sånn, må det bli mange som avlives, sa Irene Haugland.