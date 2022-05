Skien kommune har vedtatt forelegget på 750.000 kroner, og dermed havner ikke saken i retten.

«Kommunen er ilagt straff for å ha unnlatt å organisere virksomheten på en slik måte at helsepersonell var i stand til å overholde sine lovpålagte plikter», står det i en pressemelding fra kommunen.

– Vi forholder oss til det som har kommet frem nå, og har vært opptatt av at dette har vært en stor belastning for svært mange. Derfor har vi tatt den beslutningen som vi har gjort i dag med å ta imot forelegget og akseptere det.

Det sier kommunaldirektør i Skien kommune Karin Finnerud til NRK.

Overlatt til seg selv

Hendelsen, som er bakgrunn for straffen, er tidligere omtalt i mediene. En beboer i ett av kommunens bofelleskap ble funnet død 16. august 2020.

En kommunalt ansatt kjørte henne til en butikk i sentrum på formiddagen den aktuelle søndagen for å handle. Etter dette forsvant hun.

Det ble senere på dagen iverksatt en større leteaksjon, som resulterte i at kvinnen ble funnet død ved Århus i Skien samme kveld.

Systemsvikt

Statsforvalteren åpnet tilsyn mot kommunen i kjølvannet av hendelsen. Dette tilsynet ble lukket den 14. april 2021 etter at kommunen hadde iverksatt nødvendige tiltak, står det i pressemeldingen.

– Tilsynet avslørte en del område som vi må bli bedre på og som vi har jobbet med. Det tilsynet er nå lukket, så sånn sett har vi nå jobbet med de konkrete tingene som kom frem i tilsynet, sier Finnerud.

– Konkret hva har dere gjort for å hindre at dette skjer igjen?

– Det går på flere områder. I forhold til Statsforvalterens konklusjoner og kommunens egne funn så var det svakheter på ulike områder.

Finnrud peker på mangler i forhold til risikovurderinger, prosedyrer og opplæring. Alt dette har kommunen jobbet videre med og forbedret.

– Betyr det at det var mange ting som ikke var gode nok i rutinene deres?

– Ja, det var flere ting som vi ikke var gode nok på.

Hun legger til at kommunen nå jobber videre med sitt interne kvalitetsoppfølgingsarbeid.

Henlagt sak mot helsepersonell

Helsepersonellet som hadde ansvar for kvinnen den aktuelle dagen får ingen reaksjoner fra politiet. Saken er henlagt som følge av mangel på bevis.

– I dette tilfellet er det vurdert at hovedsvikten ligger på foretaksnivå på grunn av systemsvikt.

Det forteller politiadvokat Bjørn Bunkholt Sæter til NRK.

Etterforskningen til politiet har konkludert med at det er grunnlag for sterk bebreidelse mot kommunen på grunn av at det er et stort avvik i fra faglig og god standard, og at det avviket er markant.

– Det er summen av enkeltfeil og forsømmelser som utgjør et grovt forhold, som har resultert i boten, sier Sæter.

Trist hendelse

Kommunen har beklaget overfor kvinnens familie at de ikke klarte å gi den nødvendige og forsvarlige oppfølgingen kvinnen skulle hatt.

– Dette er en utrolig trist hendelse, og den berører oss sterkt.