Det lukter røyk i store områder av Vestfold, melder Brannvesenet rundt midnatt natt til søndag.

– Dette er den største skogbrannen på mer enn 27 år i Vestfold, ikke sikkert i areal, men helt sikkert i varighet. Det er den verste plassen vi kunne få skogbrann, sier Jan Olav Vagle brannsjef i Larvik brann og redning.

Det var torsdag rundt klokka 16.30 det begynte å brenne i skogen ved Middagskollen, som ligger på grensa mellom Larvik og Siljan kommune.

Det brenner 50 prosent i Siljan og 50 prosent i Larvik.

Foto: Håkon Lie / NRK

Uframkommelig terreng

Det er vanskelige arbeidsforhold for brannmannskapene da det er stupbratt mange steder.

– Brannen går i nærmest uframkommelig terreng, vi har hatt to skogbrannhelikopter i sving lørdag, det kommer fortsatt til å brenne i hele natt, sier brannsjefen.

Brannvesenet tar høyde for og planlegger innsats i området en uke frem i tid.

– Det er sendt ut en innkalling av ekstra mannskap. Og det skal kjøres full innsats også i dag. To, kanskje tre helikoptre skal jobbe med brannen i dag, forteller Tom Berger ved Sør-Øst 110-sentralen til NRK søndag morgen.

– Det kan godt være at vi får slukket brannen med helikoptrene, men vi vil uansett ha behov for å mannskap inne i området for etterslukking i en ukes tid, sier Vagle.

Lørdag kveld turte han ikke spå hvor lang tid det vil ta å få slukket brannen.

Jan-Olav Vagle, brannsjef i Larvik. Foto: Håkon Lie / NRK

Røyklukt

Røyken fra brannen har lørdag drevet lavt og langt i finværet med vind fra vest og sør. Skogbrannen har medført at beboere over store deler av indre Vestfold, som i Kodal, Andebu, Vivestad, Re og Ramnes, har kjent røyklukt og ringt 110.

– Dersom beboere ikke kjenner annet en stabil røyklukt, så stammer nok den fra brannen vi håndterer. Kjenner dere sterkere lukt, eller betydelig endring, så sjekk nærområdet og eventuell ring 110, sier Vagle

Brannen kan sees fra Rv. 40 og Svartangveien.

Hjelp fra Sivilforsvaret

– Brannen har blitt litt større, fortalte brannsjef Jan Olav Vagle i Larvik til NRK tidligere.

Lørdag fikk de hjelp i slukkingen av 20 personer fra Sivilforsvaret og brannhelikopter.

Vagle sier de nå vil forsøke å lage en branngate, på 350 meter med en bredde på 6–8 meter, nord for brannen for å stoppe den fra å vokse den veien.

– Det er veldig krevende og uframkommelig område og brannen går 40 til 50 cm ned i bakken, sier Vagle på lørdag.

Han regner ikke med at brannen er slukket før om noen dager.

Både skogbrannhelikopteret og sivilforsvaret er på stedet.

Rundt klokka 10.00 fredag fortalte brannsjef Jan-Olav Vagle at det fremdeles brenner godt i terrenget. Da var det ikke kontroll på brannen.

– Vi er heldig med at det ikke er noe særlig vind og det hjelper oss veldig, sa Vagle på fredag.

Håper å begrense brannen

Torsdag ble det jobbet med stor innsats med hjelp fra helikopter. De klarte ikke å slokke brannen før det ble for mørkt.

Vagle forteller at område det brenner i er umulig å oppholde seg i når det blir mørkt. De måtte dermed avslutte slokkinga og vente til i dag tidlig, og da hadde brannen blussa opp.

– Skogbrannen fra i går har fortsatt å utvikle seg, og blir større og større. Nå har vi fått helikopter i gang igjen, sånn at vi håper å begrense brannen.

Vagle forteller at de er helt avhengig av helikopter, på grunn av ulendt terreng.

– På denne brannen er helikopter uunnværlig, sier brannsjefen. Foto: Håkon Lie / NRK

Lyn trolig årsak

Det er ingen bebyggelse i nærheten.

– Det er et veldig ufremkommelig område, så det er en brann vi kommer til å holde på med veldig lenge.

– Vet dere årsaken til brannen?

– Det er nok 99 prosent sikkert at det er lynnedslag. Vi hadde lyn over her i går og brannen kom umiddelbart etter det, sier Vagle.

Sivilforsvaret jobber med å legge forsyning av pumpe fra Svartangvannet, for å få vann opp i terrenget, ifølge Vagle.

– Vi har mannskaper oppe i terrenget, og det krever mye mannskaper både fra sivilforsvar og faste mannskaper i brannvesenet.