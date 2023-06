– Man gir jo nesten opp før man finner hvor man bestiller de, sukker Andersen.

Dyrere billetter, tungvinte bestillingsløsninger og utsolgte handikapp-billetter.

Det viste seg å bli alt annet enn enkelt da influenser og rullestolbruker Simen Andersen fra Stathelle skulle bestille billett til både konsert og fotballkamp.

UTSOLGT: Simen Andersen ønsket å se Manchester United og Leeds på Ullevaal stadion. Det gikk ikke. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

Reagerer på forskjellsbehandling

På 50 Cent-konserten i Oslo Spektrum i oktober må han betale full pris for ledsageren. I tillegg er billettene dyrere for rullestolplasser.

Han fant ut at vanlige sitteplasser koster mellom 550 og 750 kroner, mens en rullestolplass koster 845 kroner.

– Det henger ikke helt på greip. Det er urettferdig. Det er forskjellsbehandling, mener Andersen, som er kjent fra Youtube-kanalen «Daniel og Simen».

I et Facebook-innlegg er Andersen oppgitt over Ticketmaster, som selger billetter til kultur- og sportsarrangementer på nett.

For i tillegg til at han måtte betale fullpris for å ha med ledsageren sin, fikk de heller ikke plass ved siden av hverandre.

– Vitsen med ledsagerbevis er å ha med personen uten å betale ekstra, sier han til NRK.

Han legger til at han kan få dekket noe av utgiftene i etterkant. Han har tidligere i år vært på Arif-konsert uten å betale for ledsager.

Simen Andersen forteller han ikke trengte å betale for ledsager da han var på Arif-konsert på Parkbiografen i Skien i mars. Foto: privat

Utsolgt: – U trolig kjipt

Andersen ville også bestille billetter til privatkampen mellom Manchester United og Leeds på Ullevaal stadion 12. juli.

Men da han skulle bestille, kunne han ikke gjøre det på vanlig vis.

Han ble bedt om å sende en e-post til arrangøren, og heiv seg derfor rundt samme morgen.

Først om kvelden fikk han svar fra Scandsports. Men da var de utsolgte for handikapbilletter.

– Da blir det ikke noe kamp. Det er utrolig kjipt. Fordi man sitter i rullestol og ikke har mulighet til å bestille vanlige billetter, må man kun sende e-post. Så er det ikke sikkert at man får svar før det er utsolgt.

Andersen etterlyser også flere handikapbilletter på arrangementer.

Beklager

Scandsports beklager at det tok lang tid før Simen Andersen fikk svar. De sier de har behandlet henvendelsene i den rekkefølgen de kom inn.

– Pågangen var stor både på rullestolplassene og alminnelig tribune. Det er også svært mange som ikke fikk kjøpt ordinære plasser, sier daglig leder Ketil Lindseth.

Han sier rullestolbrukere må sende e-post for å sikre at de går til de som faktisk har behov for plassene.

– Hvis de hadde ligget ute for åpent salg som vanlige tribuneplasser, ville vi ikke hatt kontroll på om det faktisk er rullestolbrukere som kjøper dem.

Hvis det finnes et bedre system enn det de har lagt opp til, så benytter vi gjerne det, legger Lindseth til.

Han sier de dessverre ikke får gjort noe med antall rullestolplasser. De 47 plassene reguleres av Ullevaal stadion, som de leier av.

Sender ballen videre til arrangør

Ticketmaster sender ballen videre til arrangørene og spillestedene.

På ethvert arrangement er det arrangør og spillested som bestemmer både billettpriser og regler rundt billetter, skriver markedsdirektør Marisanna Steen Danielsson i en e-post.

– Spørsmålene rundt dette må derfor stilles dit og ikke til Ticketmaster.

Når det gjelder kjøpsprosessen jobber de kontinuerlig med å gjøre dette så enkelt som mulig for billettkjøperen, legger hun til.

– Diskriminerende

Problemene Andersen opplever er diskriminerende, mener Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund.

OPPFORDRER TIL Å SI IFRA: Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund er glad for at Andersen forteller om problemene han opplever. Foto: Amalie Bernhus Årtun / Nrk

– Han betaler mer enn de rimelige plassene, som han kunne valgt hvis han ikke var nødt til å sitte på handikapplassen. Han betaler for å ha med seg en ledsager. Han betaler mer for å ha samme opplevelse som alle andre. Det er diskriminerende.

Derfor anbefaler hun Andersen å klage saken inn for Diskrimineringsnemnda. Andersen selv sier han vurderer å klage.

– Kan jo prøve det, sier han.

Forbundet får mange hendelser fra frustrerte rullestolbrukere. Ofte må de betale mer og får dårligere mulighet til å velge sitteplasser, forteller Brandvik.

Lovverket sier at ledsager ikke alltid kan komme inn gratis på arrangementer, selv om de har ledsagerbevis, sier hun.

Men hun synes Ticketmaster bør oppfordre sine arrangører til å ikke ta betalt for ledsagere.