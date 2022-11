Siktet kvinne har erkjent drapet på Heidi Flood

Hun samtykker til videre fengsling, står det i pressemeldingen fra politiet.

– Hun har vært i avhør og gitt, slik vi ser det, en grundig forklaring på hva hun mener har skjedd. Og har også erkjent drapet, sier politiadvokat Tine Henriksen til NRK.

Henriksen vil ikke gå i detalj på hva kvinnen har forklart av hensyn til etterforskningen.

Flere hypoteser

Henriksen forteller at politiet jobber med flere hypoteser rundt hva som har skjedd.

– Selv om den kvinnelige siktede har erkjent straffskyld, så er vi fremdeles for tidlig i etterforskningen til å kunne konkludere, sier Henriksen.

Politiadvokat Tine Henriksen. Foto: Sjur Ø. Knudsen / NRK

Hun legger til at politiet har flere etterforskningsskritt igjen som de mener er viktig for å få saken tilstrekkelig belyst.

– Siktede har forklart seg om motivet, men det er for tidlig å kunne si noe om hva det er, sier politiadvokaten.

Siktet mann pågrepet i annen sak

Den 26 år gamle mannen som også er siktet i saken har nektertstraffskyld i henhold til siktelsen. Han blir framstilt for fengsling begrunnet i gjentagelsesfare knyttet til andre forhold han er siktet for.

Politiadvokat Tine Henriksen sier til NRK at mannen har nektet straffskyld og at politiet vurderer det slik at det ikke lenger er grunnlag for å begjære han videre fengslet, siden det ikke er fare for bevisforspillelse.

– Derfor er han besluttet løslatt. Men han ble umiddelbart pågrepet i en annen sak, og blir begjært fengslet for disse forholdene i dag.

Ber om rettspsykiatrisk undersøkelse

Politiet har avhørt en rekke vitner, blant annet naboer rundt åstedet og personer som de to siktede hadde kontakt med rett etter drapet. Gjennomgangen av video og andre elektroniske spor og beslag fortsetter.

Politiet har bedt om at retten oppnevner sakkyndige til å gjennomføre rettspsykiatrisk undersøkelse av de to siktede.