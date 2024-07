Siktet for å ha voldtatt mann

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Politiet mener at en mann i 20-årene ble holdt igjen mot sin vilje og utsatt for vold.

Fire menn er siktet for frihetsberøvelse og vold, en av dem er også siktet for voldtekt.

En av de siktede er fortsatt på frifot, mens en annen er fremstilt for varetektsfengsling.

Politiet fikk vite om saken da fornærmede tok kontakt noen dager etter hendelsen.

En mann i 20-årene har status som fornærmet i det politiet beskriver som en alvorlig sak.

Skal ha skjedd innendørs

Han skal ha blitt tatt med innendørs der han ifølge politiet ble holdt igjen mot sin vilje.

Politifullmektig Josefine Thoreid i Sør-Øst politidistrikt har siktet fire personer for frihetsberøvelse og vold. Én av dem er i tillegg siktet for voldtekt. Foto: Tom Erik Haugland / NRK

– Alle fire er siktet for frihetsberøvelse og vold, eller medvirkning til dette, sier politifullmektig Josefine Thoreid til NRK.

En av de siktede er fortsatt på frifot, mens en annen ble fremstilt for varetektsfengsling onsdag.

Mannen som møtte i retten i dag er i 40-årene.

Siktet for voldtekt

Han er i tillegg til frihetsberøvelse og vold, siktet for å ha voldtatt den fornærmede.

– Voldtekt er jo et veldig vidt begrep, da. Men det er snakk om en seksuell handling uten samtykke, sier politifullmektigen som har tatt ut siktelsen for voldtekt.

Påtalemyndigheten ber om varetektsfengsling i fire uker og mener det både er gjentakelsesfare og fare for at den siktede skal ødelegge bevis.

I retten ble han imidlertid varetektsfengslet i to uker. Han har også fått brev- og besøksforbud, og må sitte i isolasjon i hele fengslingsperioden.

Politiet fikk ikke vite om saken før mandag da den fornærmede tok kontakt.

Både han og en av de siktede bor i området der voldtekten, frihetsberøvelsen og volden skjedde.

Nekter straffskyld

En av de siktede blir trolig løslatt onsdag ettermiddag eller kveld, mens det er uavklart hva som skjer med de to siste.

Både en av de siktede og fornærmede er knyttet til området der hendelsen skjedde.

Advokat Tore Bergøy Pedersen bistår mannen som ble fremstilt for varetektsfengsling. Han nekter straffskyld. Foto: Nadir Alam / NRK

Advokat Øyvind Bergøy Pedersen er forsvarer for mannen som ble fremstilt for varetektsfengsling. Han sier det er begrenset med hva han kan si nå.

– Min klient har svart på spørsmål og redegjort grundig for hans versjon av saken i et fengslingsmøte som varte i to timer. Han nekter straffskyld, sier Pedersen til NRK.

Ifølge politifullmektigen nekter alle de siktede straffskyld.