Sigurds behov kan bli tatt hånd om av 300 assistenter

Sigurd Tennøe Andersen fra Tønsberg er 42 år gammel. Han er født med en sykdom som gir ham sterke spasmer. Uten hjelp til å kontrollere spasmene får han ikke puste.

Nå vil kommunen la inntil 300 assistenter dele på å hjelpe ham.

– Dette gjør livssituasjonen til Sigurd umulig og livstruende. Både vi og Sigurd er redde for fremtiden, sier mamma Vivi Tennøe.

Frykt for covid-19

Sigurd har levd hele livet med redusert lungekapasitet. Foreldrene frykter at den nye situasjonen med flere forskjellige assistenter skal øke risikoen for at han kan få covid-19.

– Det vil i så fall være livstruende for ham, sier Vivi Tennøe.

I tillegg forteller hun at spasmene til Sigurd ofte blir verre når han er utrygg.

Foreldrene på 73 og 74 år føler de nå må gjøre jobben til kommunen. Hver gang det er en ny assistent på plass er foreldrene der for at Sigurd skal føle seg trygg.

Hittil i desember har foreldrene vært til stede på 17 vakter.

Mamma Vivi Tennøe frykter for sønnens liv. Foto: John-Andre Samuelsen / NRK

Godt nok ifølge kommunen

Sigurd bor i dag i et hus han eier selv. Huset er bygget for å dekke hans behov og stod ferdig i 2014.

Her holder han blant annet på med datamaskiner og vinlegging.

Da kommunen ville flytte ham på institusjon ble han bekymret.

Etter at han og foreldrene nektet å flytte snudde kommunen. Loven sier nemlig at man selv kan velge hvor man vil bo.

Da ble hjelpen kommunen ga til Sigurd endret. Fra før har han hatt to assistenter som kjenner behovene hans godt.

Nå skal kun en assistent med opplæring være der. Den andre er en av inntil 300 i kommunens pool av assistenter.

Sigurd mener tilbudet er uforsvarlig.

Det er kommunen uenig i.

– Vi mener vi leverer et forsvarlig tilbud. Vi har også gitt et alternativt tilbud som familien har takket nei til, sier Egil Johansen, rådmann i Tønsberg kommune.

Kjent problem

For Norges Handikapforbund er det mange som opplever lignende. Det forteller forbundsleder Tove Linnea Brandvik.

– Stadig flere kommuner tenker at institusjoner er det beste. Og det bekymrer oss veldig.

Brandvik blir også oppgitt av at så mange som 300 personer skal dele på jobben.

– Det er svært krevende å hele tiden måtte forholde seg til nye personer.

Kommunikasjonen mellom bruker og assistent krever mye energi fra begge.

– Hvor god er man på jobb første dag? spør hun.

Foreldrene har klaget på tilbudet til Sigurd. Dette er oversendt fylkesmannen som nå skal se på saken.

I tillegg har kommunen bedt fylkeslegen om en ekstra vurdering av tilbudet de gir.