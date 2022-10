De siste 5–10 årene har man jobbet strategisk for å lære opp barn og unge om grensesetting.

Politiet har hatt egne kampanjer og det er bevilget mange penger til opplæring om samtykke.

– Men de som er voksne nå, har verken snakket om seksualitet eller fått noen opplæring på det, sier sexolog og parterapeut Live Mehlum.

Det erfarer hun daglig i samtalene på kontoret sitt. Flere sier de opplever sexpress i forholdet.

– Må gi han sex

Det er særlig par i alderen 40 pluss som sliter med grensesetting, og flest kvinner som opplever press, erfarer sexologen.

– De har sex for å slippe å ha en forferdelig helg på hytta. Eller sier de må gi sex, hvis det har gått en uke siden sist. Hvis ikke blir hun straffet med at han vil ikke snakke med henne.

En studie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress i 2014 viser at 25 prosent kvinner og 9 prosent menn oppgir at de har vært utsatt for press til seksuelle handlinger.

En ny rapport kommer på nyåret.

De som utsetter partneren for press, gjør det ofte ubevisst, tror Mehlum.

– Mange er ikke klar over at de oppfattes som sure, hvis de blir avvist.

Seksualitet har mange gråsoner. Det kan også være årsaken til at mange trår feil, sier daglig leder Bjørn Løvland i stiftelsen Tryggere.

Flere relasjonsvoldtekter

Stiftelsen holder informasjonsmøter om seksuell trakassering og overgrep for blant annet skoler og fagmiljøer.

De merker at mange voksne er sultne på mer informasjon.

– De voksne er vel så interessert i å lære mer om temaet, sier Løvland.

TRENGER MER KUNNSKAP: Mangel på kunnskap gjør at grensene til mange er snevre, mener daglig leder Bjørn Løvland i stiftelsen Tryggere. Foto: Privat

Han merker at voksne ofte er flinke på å sette grenser for barn og unge, men ikke for seg selv.

– Å plystre eller gi seksuell oppmerksomhet til et barn er ikke innafor, det er de tydelige på. Men hvis man gjør det samme med en fremmed voksen, så er det ofte mer tvil.

Det vi synes var innafor for 10–15 år siden, er ofte ikke like greit i dag, legger Løvland til. Det kan forvirre vårt indre kompass.

I tillegg kan grensesetting være spesielt vanskelig i et parforhold, sier Løvland.

Er du utsatt for seksuelle overgrep? Ekspandér faktaboks Her kan du få hjelp: Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte: 800 57 000

Støttesenteret for kriminalutsatte: 800 40 008

Hos legen eller lokal legevakt: Ring 116 117

Overgrepsmottak: Finn ditt nærmeste

Politiet: Ring 02800

Alarmtelefonen for barn og unge: Ring 116 111

Noknorge: https://noknorge.no/

Krisesenter: Finn ditt krisesenter Ulike hjelpeorganisasjoner du kan kontakte: Utsattmann: http://utsattmann.no/

Nasjonal veiviser ved vold og overgrep: https://dinutvei.no/

Alarmtelefonen for barn og unge: https://www.116111.no/

DIXI Ressurssenter: http://dixi.no

Vake – kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep: www.ressurssenteret.no

Ifølge en Kripos-rapport fra 2019 har 18 prosent blitt utsatt for en relasjonsvoldtekt. I nesten halvparten av tilfellene var partneren eller ekspartneren gjerningsperson.

Flere finner seg i å bli utsatt for noe ubehagelig av kjæresten sin, og terskelen er også høyere for å anmelde en som står deg nær.

– Noen har en forventning om at hvis vi er kjærester, så har vi sex. Fokus på samtykke er kanskje ikke like tydelig hos alle, sier Løvland.

– Du skylder aldri noen å ha sex

I noen tilfeller kan den ene parten ha klart å si nei, men blir ikke respektert.

– Partneren starter med å ha sex, og man blir bare liggende der som en dokke. Selv om både kroppsspråk og ordene sier; nei, jeg har ikke lyst, forklarer sexolog Live Mehlum.

Det første som skjer med deg, hvis du gir etter for sexpress, er at du mister lysten, sier sexologen.

– Problemet vil bare forverre seg, for man får sjeldnere lyst til å si ja. Etter hvert kommer kanskje selvforakt; hvorfor gjør jeg dette, jeg har jo ikke lyst.

Både Løvland og Mehlum er enige om at det trengs mer informasjon om seksualitet.

– Se etter tegn på at partneren faktisk nyter det, eller om hen har lyst, råder Mehlum.

Til slutt vil hun minne om at du aldri skylder noen å ha sex.

– Det er din kropp og du bestemmer. Hvis du ikke vil ha sex, skal du heller ikke gjøre det. Du skylder aldri noen å ha sex.