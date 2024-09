– Akkurat denne gangen tror jeg det er veldig viktig at budskapet kommer på papir, slik at alle kan få det, uavhengig av hvor digitale de er.

Det sier Elisabeth Sørbøe Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– Det er sjelden myndighetene går ut på denne måten: Et felles produkt til hele folket. Det er veldig uvanlig i 2024, så den stikker seg nok litt ut i postkassa, mener hun.

Urolig hverdag

I mai kom de nye rådene for egenberedskap, justert fra 2018-rådene.

Dette bør du ha hjemme: 20 liter rent drikkevann per person lagret på kanner eller flasker.

Mat som tåler lagring i romtemperatur.

Grill, kokeapparat eller stormkjøkken.

Varme klær, pledd, dyner og soveposer.

Fyrstikker og stearinlys.

Ved hvis du har vedovn eller peis.

Gass- eller parafinovn som er beregnet for innendørs bruk er et alternativ til vedfyring.

Avtale om overnatting hvis du ikke har alternativ oppvarming.

Lommelykter eller hodelykter som går på batterier, sveiv eller solceller.

DAB-radio som går på batterier, sveiv eller solceller.

Legemidler og førstehjelpsutstyr.

Jodtabletter (gjelder barn og voksne under 40 år, gravide og ammende).

Hygieneartikler som våtservietter, håndsprit, bleier, dopapir og menstruasjonsprodukter.

Batterier og ladet batteribank.

Litt kontanter og flere betalingskort.

Mat og vann til kjæledyr.

Liste på papir med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Den største endringen er at folk forventes å kunne klare seg selv sju dager, opp fra tre dager tidligere.

JOBBET LENGE: Aarsæther sier de har jobbet kontinuerlig siden forrige råd med å revidere nye. Det siste året har de jobbet intenst med innspurten. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Det er vær og uvær på en helt annen måte enn for noen år siden. Det er krig i Europa, og det kan påvirke for eksempel forsyningslinjer. I det hele tatt er det en mye mer urolig hverdag, påpeker DSB-direktøren.

Hovedpoenget for DSB er å oppfordre alle som er friske og kan ta vare på seg selv til å ha en større utholdenhet.

Dermed kan de som ikke kan ta vare på seg selv få tilgang til ressursene om en ulykke eller katastrofe er ute.

Tror du vil få bruk for brosjyren

Aarsæther mener det er sannsynlig at folk får bruk for de nye rådene.

– Det er sannsynlig, for vi bor langt mot nord. Vær kan ta strøm og vei. Om du blir isolert, trenger du vann og en liten radio med batteri så kan få informasjon, sier hun og legger til:

– Så håper vi de mest alvorlige, som krigssituasjoner, ikke skal skje. Men det er viktig å tenke gjennom hva og hvis.

DSB-direktøren tror ikke brosjyren vil skape frykt.

– Det motsatte skjer av at folk blir redde. For da vet de hvor de skal begynne. Hele hensikten er å ikke overvelde med informasjon, men å gi et fast punkt å starte på.

Beredskapsvenn og psykisk helse

Andre nyvinninger i de reviderte rådene, er for eksempel temaet psykisk helse i krise.

– Det har med å gjøre at verden er villere på alle måter enn forrige gang, sier beredskapsdirektøren.

Nye beredskapsråd og brosjyre De nye beredskapsrådene fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ble lansert 29. mai 2024.

I siste uke i oktober vil DSB sende ut en brosjyre med de viktigste rådene i en papirbrosjyre til alle Norges husholdninger.

DSB sier de har samarbeidet med politi, forsvar og helsevesen for å sikre enighet om de mest elementære rådene.

Brosjyren finnes på 28 ulike språk i tillegg til bokmål, nynorsk og samisk.

DSB mener papirbrosjyre er viktig for å nå også den delen av befolkningen som ikke er digitale. Kilde: DSB

Hun fortsetter:

– Derfor må vi også ha med hvordan folk skal ta vare på seg selv psykisk, om de er isolert.

Brosjyren oppfordrer også alle til å skaffe seg en beredskapsvenn, altså en alliert de kan samarbeide med i en krisesituasjon.

– Skal vi ha det også?

FORBEREDT: Margot Jenssen. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Beredskapsvenn var ikke noe menneskene NRK snakket med i en dagligvarebutikk på Hovenga i Porsgrunn kjente til.

– Nei, det har jeg ikke. Det får bare gå som det går, sier Margot Jenssen.

– Skal vi ha det også? Nei, det har jeg ikke. Det har jeg ikke tenkt på en gang, sier kjøpmann Kristine Danielsen.

DÅRLIG SAMVITTIGHET: Kristine Danielsen ved Rema Hovenga i Porsgrunn. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Jenssen er derimot godt forbedret på andre områder.

– Hvis strømmen går, har jeg gassapparat å koke på, og jeg kan fyre med gass, påpeker hun.

Danielsen stiller noe svakere:

– Moren og faren min maser på meg. Og de er forberedt, men jeg har vært litt treig, medgir hun.