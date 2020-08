– Det er sjelden vi har eiendommer som dette til salgs, helt klart, sier eiendomsmegler Pål Ivar Lauritsen.

Kapellet på eiendommen i Svartdal i Telemark er bare et av flere uvanlige bygg på tunet. Det er vigslet av biskop Biskop Kaare Støylen, og er en kopi av Eidsborg stavkirke.

Her har mange familier fra lokalmiljøet feiret store anledninger. Kapellet har også huset dåp og bryllup for tre generasjoner av de nåværende eierne.

Kapellet inneholder blant annet prekestol og altertavle. Det er plass til 70 personer. Himling og vegger er rosemalt av Torstein Rønjom. Foto: Landkreditt Eiendom

– Det gir jo en ekstra piff til eiendommen, det er klart. Det gjør det enda mer unikt og spesielt, sier Lauritsen.

Bygget av faren

Den spesielle fritidseiendommen i Telemark selges av Vibeke Melsom Ornum og hennes tre søstre.

Det var deres far som bygde opp stedet på begynnelsen av 1940-tallet. Selv har Ornum tilbrakt sommere og vintere der siden 1947.

– Det er klart det er masse følelser og gode minner som ligger her.

Det er kort vei fra kapellet til de andre byggene på eiendommen. Foto: Landkreditt eiendom

Historie

Hyttetunet inneholder et knippe bygg fulle av historie; en liten kokebu har blitt brukt til å melke dyr og å koke prim. I et av stabburene, omtalt som «bur» i salgsbeskrivelsen, ble det hengt opp spekeskinker og fenalår.

– Man fikk aldri så god mat som da, sier Ornum.

På eiendommen er det også skistall og båthus, i tillegg til jakt- og fiskemuligheter.

Bonderomantikk og rosemaling preger mye av interiøret på eiendommen. Foto: Landkreditt eiendom

– Viktig å bli glad i stedet

Selv om hverken eiendommen eller prisen på 22 millioner kroner passer for hvermannsen, tror megleren det skal gå fint å få solgt eiendommen.

Ornum sier hun og familien er opptatt av å finne riktig kjøper.

– Det viktigste er at vedkommende blir begeistret og blir glad i stedet. Og at det er noen som ønsker å ta vare på det og holde det ved like.