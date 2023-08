Seks personer innblandet i trafikkulykke på E18 i Tønsberg

Like før klokka 17.00 opplyser politiet at det er ryddet på stedet og at trafikken går som normalt.

Politiet rykket ut etter melding om en trafikkulykke på E18 i nordgående løp ved Undrumsdal i Tønsberg ved 15.40-tiden. Ulykken der tre biler var involvert, skjedde like nord for Hemtunnelen.

Ifølge politiet skjedde ulykken etter at den bakerste bilen ikke rakk å stanse for bilen foran.

Sjekkes av helsepersonell

Seks personer var involvert i ulykken. Ifølge politiet fremsto det ikke som at noen var alvorlig skadet.

Tre personer ble sjekket av helsepersonell og skal oppsøke legevakta selv, sier operasjonsleder Kamilla Aardal hos politiet.

– Det er store materielle skader, opplyser brannmester Thomas Nordby i Vestfold interkommunale brannvesen.

Han sier de sikrer skadestedet.

Et kjørefelt er åpent

Det var saktegående trafikk på stedet og bare et kjørefelt var åpent.

– Trafikken kan passere sakte i et felt, men det er kø, sier brannmester Thomas Nordby på X/Twitter.

Klokka 16.40 opplyser Vegtrafikksentralen Sør at veien er helt åpen for trafikk, men at det fortsatt er kø på stedet.

Det er omkjøring via fylkesvei 35 Bispeveien mot Holmestrand.

Politiet meldte først at ulykken skjedde i sørgående løp. Senere rettet politiet det til at ulykken hadde skjedd i nordgående løp.