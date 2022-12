Såpeglatt på veiene i Sør-Norge

Statens vegvesen melder om vanskelige kjøreforhold. Det er ventet et «betydelig væromslag».

På Sørlandet er det så glatt for øyeblikket at biler ikke får stoppet når de kommer over bakketoppen ved Kringsjå skole i Randesund, melder politiet.

– Dette fører til farlige situasjoner for både politi og bergingsbil som er på stedet for å trekke en bil opp fra grøfta, sier operasjonsleder Lars Erik Hyberg.

Politiet forsøker å stanse trafikken på stedet.

Fylkesvei 505 ved Njå i Time kommune i Rogaland ble stengt etter at to biler frontkolliderte søndag formiddag. Veien er nå åpnet igjen.

Fører av den ene bilen er alvorlig skadet og fraktet til sykehus med luftambulanse, melder politiet.

Klar oppfordring

Seksjonsleder Asbjørn Stensrud i Vegvesenet sier det er varslet varmegrader og nedbør. Enkelte steder kan nedbøren komme som regn.

– Om dette skjer vil det bli ekstra utfordrende kjøreforhold i Oslo og Viken, inkludert Hallingdal, sier seksjonsleder i Vegvesenet,

Stensrud legger til at også i Trysil, deler av Østerdalen og Gudbrandsdalen kan kjøreforholdene bli utfordrende.

– Beregn god tid og kjør etter forholdene. Hold god avstand til bilen foran deg og sørg for å ha gode dekk.

Foto: Skjermdump / Vegvesenet

Flere trafikkuhell

Det har vært flere uhell i trafikken søndag:

E6 er stengt i Skjeberg i Sarpsborg etter en trafikkulykke.

E6 ved Solbergkrysset og Årumkrysset i retning Sarpsborg har redusert fremkommelighet etter to trafikkulykker.

Ved Teisen i Oslo ble påkjøring fra Ring 3 stengt etter at en bil havnet på taket. Mye tyder på at bilen ble stjålet på Skøyen like før hendelsen, ifølge politiet.

Det er redusert fremkommelighet på R22 ved Bodalsåsen i Rakkestad etter et trafikkuhell.

På Vegvesenet sine hjemmesider kan du lese mer om vær- og kjøreforhold.

Stengte fjelloverganger

Fv. 51 Valdresflye i Vang: Snøfokk, stengt. Ny vurdering mandag klokken 08.

Fv. 63 Geiranger – Langvatn: Uvær, stengt. Beregnes åpnet klokken 12 søndag.

Fv. 450 Skafså – Rotemo: Uvær, stengt søndag, men veien er åpen fra Blåsteinsån bom til Voilan bom.

Fv. 7370 Melfjellet: Uvær, stengt. Ny vurdering klokken 23 søndag.

Det har vært kolonnekjøring over E134 Haukelifjell, men veien er nå åpnet for normal trafikk.