– Bøtenivået er latterleg lågt. I dag har det ingenting å seie for folk som har mykje pengar, seier Høgreordførar Bjørn Ole Gleditsch i Sandefjord.

Han meiner det lønner seg å ta seg til rette når verdistigninga på hytta er større enn bøtene.

Lovbrot i strandsona, som å sprengje, bør bøteleggjast med til dømes 30 prosent av marknadsverdien på eigedommen, foreslår Gleditsch.

– Viss du veit at det du gjer, er ulovleg, og du tek deg til rette, er det miljøkriminalitet. Då bør det få mykje meir alvorlege konsekvensar enn det gjer i dag, seier Gleditsch.

Nedbygginga fortset

68 prosent av strandsona i Noreg er no tilgjengeleg for allmenta, viser nye tal frå SSB.

I indre Oslofjord er det verre. Her er rundt 30 prosent av strandsona tilgjengeleg, ifølgje tala.

Vestfold og Telemark er fylket med tredje mest nedbygging i landet.

41 prosent av strandsona er open for ferdsel, medan resten er påverka av bygningar, jernbane, veg eller dyrka mark.

Tala er kjennelege frå tidlegare i år, uttaler fungerande avdelingsdirektør i Miljødirektoratet, Terje Qvam.

Presset er klart størst langs Oslofjorden, fortel han.

Fungerande direktør i Miljødirektoratet, Terje Qvam. Foto: Terje Trobe / Miljødirektoratet

– I nokre kommunar er det berre få prosent av areala i 100-meterbeltet langs sjøen som er tilgjengelegheit for allmenta, seier Qvam.

Ein stor del av det som er igjen av tilgjengeleg strandsone i Oslofjorden, er offentlege friområde, påpeikar han.

Han legg til at mange område er statleg sikra gjennom eit samarbeid med kommunar og interkommunale friluftsråd.

Men dette er kostbart.

Ikkje overraska

Kommunane må ta ansvar for å stoppe nedbygginga, meiner leiar i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen.

Truls Gulowsen, Naturvernforbundet. Foto: Marte Iren Noreng Trøen / NRK

– Kommunane må seie nei til dispensasjonar i slike område. Og statlege styresmakter må bli mykje meir aktive med innvendingar overfor kommunar, grunneigarar og entreprenørar som ikkje respekterer regelverket.

Over 60 prosent av søknadene om bygging i strandsona har vorte innvilga ved dispensasjon dei siste åra, ifølgje tala frå SSB.

Det reagerer SVs stortingsrepresentant for Vestfold, Grete Wold, på.

– Då må alarmen gå. Det bryt med planane og intensjonane ein hadde i utgangspunktet.

Stortingsrepresentant for Vestfold, Grete Wold (SV). Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Ho er ikkje overraska over dei nye tala.

– Kvar einaste sommar må vi konstatere at strandsona blir bygd ned bit for bit og meter for meter. Det går ut over allemannsretten for oss alle, seier ho.

SV vil mellom anna grunnlovsfeste allemannsretten og gi meir pengar til kommunane for at dei kan kjøpe opp eigedommar.

Nedgangen har bremsa noko

I Vestfold og Telemark har Statsforvaltaren klaga på sju dispensasjonar gitt av kommunane så langt i år. Totalt har dei gitt uttale til 190 saker.

Grethe Helgås, direktør i miljøvernavdelinga hos Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

– Vi har påklaga i saker der det medfører ytterlegare nedbygging av strandsona, seier direktør ved Miljøavdelinga hos Statsforvaltaren, Grethe Helgås.

Nedgangen i tilgjengeleg strandsoneareal i fylket er litt mindre enn før.

– Utviklinga går framleis i feil retning, men i litt mindre grad enn før, seier ho.

I Sandefjord ble 34 av 39 søknader om nye bygninger i 100-metersbeltet langs saltvann, innvilget med dispensasjon fra plan og bygningsloven, og fem avslått, viser Kostra-tall fra 2022.

– Bruker sunn fornuft

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch mener det ofte handler om mindre tiltak som er bra for miljøet og fører til mindre privatisering.

– Vi bruker sunn fornuft. Det er mindre tiltak vi gir dispensasjon på, og det er det anledning til etter plan- og bygningsloven, sier han.

Det er strenge relger for hvor store hytter kan være i strandsonen, påpeker ordføreren.

– Bør ikke kommunen selv ta ansvar for og si nei til flere dispensasjonssøknader?

– Nei, mange av tiltakene er miljøforbedrende, som sanitærforhold. Det er også andre mindre tiltak, for eksempel hvis du har tre bygninger på din tomt, får du kanskje lov å bygge på hovedhytta og sanere andre bygninger. Det gjør at det blir mindre privatiserende på området, sier Gleditsch.