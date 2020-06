Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er klart etter at en enstemmig transportkomite på Stortinget ber regjeringen kompensere for inntektsbortfallet flyplassen har hatt som følge av Covid-19-utbruddet.

Flyplassen var ikke inkludert i den økonomiske krisepakken som de statlige flyplassene har fått tidligere.

– Torp er utenfor Avinor-systemet, men nå har en enstemmig komite fått på plass en ordning som skal redde Torp lufthavn, sier Frps Morten Stordalen i transport- og kommunikasjonskomiteen.

– Ligger det en slags kritikk i dette siden Torp egentlig ikke fikk noe i den første krisepakken?

– Det er nok det, litt indirekte, men det er verdt å nevne at også regjeringspartiene nå ser at det ble en skjevhet og partiene er nå tydelig på Torps betydning for Distrikts-Norge, betydningen for næringslivet, Widerøes flybase og flyskolen på Torp, sier Stordalen.

Han sier det nå ligger an til et solid flertall for å vedta krisepakken i Stortinget og få pengene inn i revidert nasjonalbudsjett. Nøyaktig sum har ikke komiteen satt foreløpig, men det dreier seg i hvert fall om flere titalls millioner, ifølge Frp-politikeren.

– Veldig gledelig

Hos Torp flyplass er det lettelse over at også private får hjelpen de trenger for å overleve.

– Vi er i en ekstremt vanskelig situasjon, der vi har mistet store inntekter. At staten, som ga 5 milliarder til sine egne flyplasser, nå også gir til private, synes vi er veldig hyggelig. Dette er veldig gledelige nyheter, sier markedssjef på Torp, Tine Kleive-Mathisen.

– Hvor mye trenger dere?

– Vi trenger nå ganske store beløp. I over 20 år har vi stått på egne ben, men nå taper vi opp mot 20 millioner kroner i måneden. Og vi kommer også til å tape mye fremover, sier hun.

Flyplassen ligger an til et underskudd på 170 millioner kroner i år.

– Kommer pengene i tide?

– Det håper vi. Kassa begynner å bli tom, så vi klarer oss ikke alene veldig lenge, sier hun.

Siden Norge stengte 12. mars har nesten all utenlandstrafikk stoppet og flyplassen gjør ansatte nå klare for å få tilbake på jobb og åpne steg for steg.