Sakkyndige i Tjøme-saken: Huset kan ikke ha blitt tegnet på én dag

I rettssaken mot arkitekt Rune Breili og tidligere byggesaksleder i Tjøme kommune, Harald Svendsen, har to arkitekter vurdert tegnejobben Breili gjorde for Svendsen.

Breili tegnet huset for den tidligere byggesakslederen, samtidig som Svendsen behandlet byggesøknader fra Breili.

Harald Svendsen, tidligere byggesaksleder i tidligere Tjøme kommune. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Begge er tiltalt for grov korrupsjon. Selv har de forklart at det var en vennetjeneste.

– Jeg har hjulpet Breili med å bygge både tak og terrasse på en av hans boliger. Det var naturlig å spørre ham om hjelp til å tegne mitt hus, forklarte Svendsen.

I retten sa Breili at Svendsen tegnet huset på et ruteark og at han kun sto for digitaliseringen i et dataprogram.

Ifølge Breili brukte han 6–8 timer på jobben.

Det er ikke mulig, mener Michael Lommertz og Ole Tørklep, som er sakkyndige arkitekter i saken.

– Arkitekttegninger

– Her er det gjort arkitektfaglige vurderinger. Det kan vi se på plassering av dører og vinduer. Det er åpenbart at har det vært en arkitekt inne i bildet, forklarte Tørklep.

Arkitekten mener hustegningene var mer enn en teknisk uttegning av ferdige tegninger.

– Selv om Svendsen er bygningsingeniør og har behandlet mange byggesøknader, tror jeg ikke han er i stand til å tegne dette selv, forklarte Tørklep i retten.

Han anslo at Breili kan ha brukt 65 timer på tegningene, dersom han har fått et godt grunnlagsmateriale av Svendsen.

Dersom Breili har gjort hele jobben, vurderte Tørklep at jobben kan ta tatt 135 timer.

SAKKYNDIGE: Arkitektene Michael Lommertz og Ole Tørklep er sakkyndige i korrupsjonssaken. Foto: Aina Indreiten / NRK

– Ikke mulig

Arkitekt Michael Lommertz tror heller ikke at Rune Breili kan ha brukt kun én dag på uttegning av huset.

– Med de dataprogrammene vi hadde i 2010 er ikke mulig å gjøre jobben på åtte timer, forklarte Lommertz.

Lommertz vurdering var at Breili kan ha brukt 68 timer på tegningene av huset til Svendsen, inkludert møter og befaring på tomta.

I retten har det kommet fram at Svendsen hadde mer faglig bakgrunn enn de sakkyndige var kjent med da de gjorde sine vurderinger.

På spørsmål fra forsvarer, revurderte han derfor timetallet.

– Dersom tegningene han fikk fra Svendsen var komplette med alle mål, kan timebruken ha vært mellom 25 og 30 timer, forklarte Lommertz.

Han sto likevel fast på at tegnejobben ikke kunne vært utført på én dag.

ARKITEKTTEGNINGER: En av tegningen Breili tegnet for Svendsen.

Scott Blakely Campbell er arkitekt og ekspert på dataprogrammet Breili brukte.

Han anslo i retten at en arkitekt ville brukt mellom 40 og 80 timer på den tegnejobben Breili utførte.

På spørsmål fra forsvarer kunne han likevel ikke utelukke at det var mulig å gjøre det på en dag.

– Det er litt optimistisk. Jeg tror du må bruke mer enn en dag.

– Men kan du utelukke det, spurte Thomas Skjelbred, Breilis forsvarer.

– Nei, svarte Campbell.

Markedsverdien er sentral

Verdien av arkitekttegningen er sentrale for vurderingen av korrupsjonsanklagene.

Økokrim mener at stillingen Svendsen hadde i kommunen gjør at dette var korrupsjon.

Breili tok ikke betalt, men har vurdert verdien av jobben han gjorde for Svendsen til 7.000 kroner.

Arkitekt Rune Breili Foto: Hans Philip Hofgaard / NRK

Det er for lavt, mener de sakkyndige.

I rapporten til Økokrim anslo Lommertz verdiene av tegningen til 70.000 kroner. Det er blant annet basert på timebetalingen til en arkitekt i 2010.

Fordi Svendsen har gjort mye av jobben selv, justerte han det ned til 50.000 kroner i retten.

I tingretten viste Breili at han var rask til å tegne, men Tørklep mener markedsverdien er uavhengig av antall timer.

Tørklep har anslått verdien av arkitekttegningene til 77.000 kroner.