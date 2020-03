Så mye dyrere har hjemmekontoret blitt

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– En kvalifisert spekulasjon er at nettbutikkene vet at dette er produkter som kundene «må ha», og at pris derfor ikke spiller så stor rolle, sier Are Vittersø, Norges-sjef for prisjakt.no til NRK.

Fra 11. mars til 25. mars har mange andre produkter blitt dyrere.

– Det som er ganske oppsiktsvekkende å se, er at nær sagt alle priser, i alle kategorier, nå justeres opp i norske nettbutikker, sier Vittersø.

Kategorien som har gått ned i pris, er sko, klær og mote (en prosent). Ifølge prisjakt.no overvåker de priser på cirka 550.000 produkter.

Dette er kategoriene som har hatt størst prisøkning, ifølge prisjakt.no: Ekspandér faktaboks Stasjonære datamaskiner: 11,0 %

Bærbare datamaskiner: 6,2 %

Webkamera: 16,9 %

Tastatur og mus: 6,2 %

Diverse tilbehør til data: 9,2 %

Dataskjermer: 10,1 % Dette er gjennomsnittsøkningen av alle produktene innen en gitt kategori.

Dyrere innkjøp

Men hvorfor blir produktene hos de store kjedene dyrere nå?

– Da koronakrisen traff oss, økte etterspørselen på mange produkter kraftig, og vi måtte raskt kjøpe mange produkter rundt omkring i Europa og Asia. Samtidig stupte dessverre kronekursen mot dollar og euro, sier Madeleine Schøyen Bergly, kommunikasjonssjef hos Elkjøp Norge.

KRONA HAR SKYLDA: Det mener Madeleine Schøyen Bergly, kommunikasjonssjef hos Elkjøp. Foto: Elkjøp Norge

Det ble altså dyrere å kjøpe inn varene, og Elkjøp mener de ikke hadde annet valg enn å sette opp prisene.

– Prisene i markedet har økt de tre siste ukene og vil nok øke ytterligere fremover, fortsetter hun.

– Utnytter dere situasjonen at veldig mange må ha hjemmekontor?

– Salget er ikke vårt største fokus nå. Det viktigste nå, er å trygge helsen til alle våre ansatte og våre kunder. Det er vår aller høyeste prioritet.

Massiv etterspørsel

Etterspørselen etter utstyr til hjemmekontoret har mangedoblet seg de siste ukene. Power melder om en økning i salget på 400 prosent. Men det er ikke grunnen til prisøkningen, sier kjeden.

– Ingen av oss i bransjen har noe å vinne på å skru opp prisene i denne vanskelige tiden, sier Lars Hoel, salgssjef for data og underholdning i Power.

Også han peker på kronekursen som en faktor.

– Grunnen er sammensatt. Kronekursen svekket seg så fakturaene vi betalte i forrige uke på varer vi hadde bestilt, kostet opptil 25 prosent mer. Det er svært usikre tider for alle, så vi har måttet gjøre endringer på reklamekampanjer, sier Hoel.

Han sier også at leverandører og distributører har andre innkjøpsbetingelser nå.

Lavere i andre land

Prisjakt.no overvåker det norske markedet, men har også tjenester i Sverige, Finland, Danmark, Storbritannia og New Zealand. Her har det, ifølge dem, vært en lavere prisvekst enn i Norge.

– Når vi ser på hele kategorien «Datamaskiner og utstyr», der Norge har en gjennomsnittlig prisøkning på 9,2 prosent siden 11. mars, er Norge faktisk det eneste landet med så stor økning per nå, sier Vittersø.

I Finland er oppgangen på 0,03 %, Sverige +1,5%, New Zealand +0,32%, Storbritannia +1,5% og Danmark +0,58%.