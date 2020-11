– Vi hørte et voldsomt smell. Mursteinene fløy gjennom lufta, forteller Morten Pedersen, som eier bygningen der Guntor Interiør har holdt til i mer enn førti år.

Det var like etter klokken 15 hendelsen skjedde, like utenfor Skien sentrum.

Kvinnen som kjørte bilen ble kjørt til sykehus med ambulanse.

Der skal hun ifølge politiet undersøkes med tanke på mistanke om akutt sykdom i forkant av hendelsen, ikke på grunn av fysiske skader.

Årsaken til at kvinnen rygget bilen i stor fart mot bygget, er så langt ikke kjent.

– Viktigst at ingen ble skadet

Pedersen har tidligere drevet butikken i flere tiår, men har nå overlatt driften til sin datter.

Han var til stede i lokalet da ulykken skjedde.

Den kvinnelige sjåføren av bilen hadde parkert mellom 25 og 30 meter unna butikkens inngangsparti.

Kvinnen i 60-årene ble ikke fysisk skadet som følge av hendelsen, men er kjørt til sykehus for kontroll. Foto: Theo Aasland Valen

Plutselig kom hun altså ryggende i stor fart, og braste gjennom selve veggen som består av teglstein.

– Det første vi gjorde var å løpe bort til bilen for å sjekke at alt var bra med kvinnen bak rattet. Det så tilsynelatende ut til at det gikk bra med henne etter forholdene, sier han til NRK.

Det var flere andre kunder og ansatte inne i butikken, men det var kun varer og møblement som ble truffet av steinene som kom flyvende gjennom lufta.

– For oss er det viktigst at ingen ble skadet, sier Pedersen.

Hadde akkurat pusset opp

Og selv om han regner med at forsikringsselskapet tar seg av utgiftene, passet det litt ekstra dårlig med en bil gjennom veggen akkurat denne uka. Oppussingen av lokalene var nemlig ferdig før helgen.

– Gulvet ble lagt nytt på onsdag, sier Pedersen, som likevel velger å ta det hele med stor ro.

– Nå må vi bare få ryddet opp. Om alt går etter planen, åpner vi som normalt igjen i morgen.

Politiet opplyser at det er besluttet å beslaglegge kvinnens førerkort midlertidig.