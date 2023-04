Runar-protest avslått

Det europeiske håndballforbundet har avslått protesten som Runar Sandefjord sendte inn etter semifinaletapet mot Nærbø i europacupen.

Kampen ble avgjort på straffer og Runar protesterte fordi Nærbøs trener løp ut på banen for å snakke med målvakten sin før det første straffekastet.

I sin vurdering skriver det europeiske håndballforbundet at hendelsen ikke påvirket en korrekt gjennomføring av straffekonkurransen.

Runar-leder Jørn Magne Johannessen skriver i en e-post at klubben tar avgjørelsen til etterretning, men at de er overrasket over at hendelsen ikke får noen konsekvenser.