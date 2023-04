Runar har levert inn protest etter semifinalen i europacupen

Runar har levert inn protest etter søndagens semifinale i europacupen i håndball for menn og håper på ny straffekastkonkurranse.

Sandefjord-laget reagerer på at Nærbøs assistenttrener Rune Haugseng skal ha løpt bort til Nærbøs målvakt under straffekastkonkurransen, skriver NTB.

Målvakta reddet da det påfølgende straffekastet.

Nærbø var best på straffer og vant kampen.

Nærbø-leder Trond Knutsen sier til Jærbladet at han blir overrasket om protesten bli tatt til følge.

Det er ikke kjent når Det europeiske håndballforbundet behandler protesten.