Ruben (26) mistet lappen to ganger – begynte med banekjøring

NRK har de siste ukene satt fokus på bilmiljøet og flere tilfeller av bilkjøring i ekstreme hastigheter, blant annet på E18.

Politiet jaktet blant annet en bilfører som forsøkte å stikke av i over 200 kilometer i timen.

Representanter fra bilmiljøet har også blokkert E18 for å bedrive kappkjøring.

BLOKADE: Bildet fra UP-bilen viser hvordan biler sperrer E18 i forkant av en kappkjøring fra Lier mot Drammen. Foto: Politiet

Ruben Foss vet hva som kan bli resultatet av å tråkke for hardt på gassen.

Han var selv en del av det lokale bilmiljøet i Vestfold, og to ganger har han blitt fotgjenger etter råkjøring.

For den bilinteresserte 26-åringen ble løsningen kjøring på lukket bane, gjerne på Håskenbanen i Sandefjord hvor han møter NRK.

– Jeg ble på en måte tvunget til å begynne å kjøre på bane. Jeg fikk dispensasjon fra politiet til å kjøre på lukket bane etter at jeg mistet lappen.

Rekrutterte kamerater

Etter at han begynte med banekjøring har flere av kameratene fra bilmiljøet fulgt etter.

– Bør flere av de som råkjører heller gjort som deg og kjørt på bane, i stedet for å sperre E18 for å kappkjøre der?

– De bør gjøre det, men det er ikke så lett. Det er få baner, mye regler og sånn sett blir det litt vanskelig.

MISTET LAPPEN: Ruben Foss. Foto: Ken Markus Christensen / NRK

– Det er også ganske dyrt å komme i gang, så da er det vel enklere og morsommere å holde på lags veiene, sier Ruben Foss.

Han mener det har sine fordeler å kjøre på lukket bane.

– Det er til en viss grad like spennende å kjøre fort på bane. Det er ikke den samme spenningen og frykten som å kjøre på vanlige veier, men man kan kjøre enda fortere, sier han.

Kan koste flere tusen

Ved Rudskogen Motorsenter i Rakkestad får NRK opplyst at det koster fra 7500 til 11.000 kroner i timen å få tilgang til hovedbanen.

I tillegg må man betale 550 kroner i timen for tilsynsvakt som inspiserer bilen i forkant og overvåker kjøringen.

Det finnes imidlertid rimeligere alternativer for banekjøring.

Øyvind Lie har siden 2005 arrangert førerutviklingskurs på ulike bilbaner i Norge.

– Jeg arrangerer kurs som er godkjent av både Statens vegvesen og flere forsikringsselskaper. Her er alle velkommen til å delta med egen bil såfremt den er registrert for kjøring på vei, sier Lie.

Kursene koster fra 1800 kroner for fire timer.

– Vi holder kurs både på Rudskogen, Vålerbanen i Elverum og banen i Sokndal mellom Egersund og Flekkefjord.

FULL FART: Ruben Foss på Håskenbanen. Foto: Ken Markus Christensen / NRK

Mener det er for få baner i Norge

Lie deler Ruben Foss sitt syn på at det er relativt få lukkede bilbaner i Norge som er tilgjengelige for allmennheten.

– Det burde vært mange flere. Kapasiteten og tilgjengeligheten på de banene vi har i Norge er ofte sprengt, sier Øyvind Lie.

Han skjønner også at prisen kan virke avskrekkende på en del.

– Vi må dessverre ha de prisene vi har da vi som kursarrangør må dekke utgifter til baneleie, diverse godkjenninger og autorisert personell, sier Lie.

Får støtte av UP

Distriktsleder Karin M. Walin i Utrykningspolitiet er enig med Ruben Foss i at det er en god idé om flere bilentusiaster finner veien til lukkede baner.

– Det hadde vært veldig fint om man kan løse det på den måten der. Så er det enkelte som fortsatt vil ha en mer risikofylt hverdag og kjøre fort på veien, så noen vil nok fortsette med det, sier Walin.

UP-LEDER: Karin M. Walin Foto: Philip Hofgaard / NRK

I forrige uke snakket NRK med en av bilfantastene som ikke er interessert i å kutte ut råkjøringen.

Mannen som kun vil omtales som «Lille Abdi» var tydelig på at han vil fortsette.

– Jeg blir aldri tatt. Jeg stopper ikke.

– Hvorfor blir du ikke tatt? Kjører du fra politiet?

– Ingen kommentar.

Både Utrykningspolitiet og politikere fra Høyre og Fremskrittspartiet har tatt til orde for å beslaglegge bilene til råkjørerne.

– Vi har sett at den danske modellen, der man inndra bilene til de som har kjørt i over 200 kilometer i timen, kan være en god mulighet for oss til å stanse de som har de ekstreme hastighetene her i landet, sier Walin.

Beslag etter høypromille

Ruben Foss er ikke uenig i at det kan være en god idé.

BAK RATTET: Ruben Foss. Foto: Ken Markus Christensen / NRK

– I de verste tilfellene der det er snakk om veldig høy hastighet og for eksempel forbikjøring på veiskulder og slike ting, tenker jeg at det er helt greit, sier han.

I Danmark har politiet også mulighet til å ta beslag i biler som har blitt benyttet under ruskjøring der føreren har mer enn to i promille.

Også det mener Walin er en god idé.

– Det er absolutt noe vi også bør se på i Norge, sier UP-lederen.