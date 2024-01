Rørleggerens beste råd: Ikke bli for gjerrig med strømmen

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Rørleggere og forsikringsselskap advarer mot å skru ned varmen i rom hvor det går vannrør, da dette kan føre til frosne rør og vannlekkasjer.

Rørlegger Stian Kallesten i Bø i Telemark anbefaler å holde temperaturen på 12-15 grader i rommene for å unngå frosne rør.

Forsikringsselskapet Fremtind advarer om at man kan få redusert erstatning ved frostskader hvis man ikke har på nok varme.

Kallesten anbefaler å bruke snøen som isolasjon ved å kaste den opp etter veggene for å hindre trekk og kuldegjennomslag.

Fremtind forsikring frykter at antall skader på sprukne vannrør kan stige nå som det ventes svært lave temperaturer mange steder i landet. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Mot helgen kommer sprengkulda mange steder i Norge.

Allerede torsdag viste gradestokken opp mot 29 grader i Vågslid i indre Telemark.

Men også i lavlandet på Østlandet kan det bli over 20 minusgrader mange steder de nærmeste dagene.

Rørlegger Stian Kallesten i Bø i Telemark har fått en del erfaring med folk som trenger reparasjon av frosne vannrør fordi de skrur ned varmen.

– Jeg var på ei hytte der vannet hadde fryst. Hytteeieren ringte meg på kvelden og jeg måtte opp og tine røra. Regninga kom på 20.000 kroner og han angret bittert på at han var så gjerrig med strømmen, forteller Kallesten.

Og det er kanskje rørleggerens beste råd for å forsikre deg mot frosne rør: Ikke spar på strømmen selv om strømprisen er høy.

– Han kunne brukt mye strøm for 20.000, for å si det sånn.

Han mener du bør ha 12–15 grader i rommene, så du har litt å gå på når kulda siver inn.

En klassiker. Et vannrør hengende i taket i en råkjeller har gått lekk. Da kommer vannet fort. Foto: Stian Kallesten

– Bruk snøen som isolasjon

Og skulle noe bli ødelagt kan du også få problemer med forsikringsselskapet.

– Sprengkulde og strømsparing er en dårlig kombinasjon. Du risikerer å få avkorting i erstatningen hvis du ikke har på nok varme og får en frostskade, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

Så hva kan folk konkret gjøre for å spare strøm, bortsett fra det åpenbare å skru opp varmen der vannrørene i huset går?

Rørleggerens tips er å bruke den siste tidens snøfall på Østlandet til noe smart.

– Du burde absolutt bruke snøen til å kaste opp etter veggene. Da får du en skråkant som er veldig isolerende mot trekk og kuldegjennomslag. Det er gratis isolasjon, sier Kallesten.

VARM OPP: Rørlegger Stian Kallesten i Bø i Telemark. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Frykter store skader

Fremtind forsikring trekker også frem tetningslister for å både spare penger på strømregningen og for å holde temperaturen oppe.

De frykter at antall skader på sprukne vannrør kan stige nå som det ventes svært lave temperaturer mange steder i landet.

Noen vil slite med oppvasken på hytta etter frostskadene som oppsto her. Foto: Gunnar Arntsen

– Våre egne skadetall viser at antallet frostskader på hytter nesten doblet seg i fjor, sammenlignet med året før. Vi tror at vinterens rekordhøye strømpriser førte til at flere hytteeiere skrudde ned varmen mer enn de burde, sier Hofstad-Nielsen i Fremtind.

De lister opp fem tiltak du kan gjøre på hytta eller hjemme i huset: