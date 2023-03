Underslaget er omtalt i en ny rapport fra Partirevisjonsutvalget som kontrollerer finansieringen av de politiske partiene i Norge.

Saken ble anmeldt til politiet i slutten av 2021.

Politiadvokat Eva-Linn Sondresen Høyte bekrefter at en mann er siktet for grovt underslag. Politiet mener at et betydelig beløp er benyttet til personlige formål.

Ifølge rapporten har partiet oppgitt at deres tidligere kasserer underslo rundt 1 million kroner.

Saken er foreslått berammet som en tilståelsessak i tingretten.

Advokat Tollef Skobba er forsvarer for den siktede mannen. Foto: Helena Rønning / NRK

Har erkjent

NRK har vært i kontakt med den avgåtte kassereren. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Men han har erkjent det faktiske forholdet, opplyser mannens forsvarer Tollef Skobba.

– Han har ventet på at saken skal bli avgjort. Han er svært lei seg for det som har skjedd, sier advokaten.

Ekskludert

Situasjonen har vært fortvilende, ifølge leder for Rødt Vestfold og Telemark, Maren Njøs Kurdøl.

– Vi har måttet bruke tid på å rydde opp i dette, og mistet mye penger som vi gjerne skulle brukt på politisk aktivitet.

Leder Maren Njøs Kurdøl sier det var flere personer i Rødt Vestfold og Telemark som oppdaget at det hadde forsvunnet penger fra fylkeslagets konto. Foto: Felleslista

Hun sier underslaget ble anmeldt med én gang det ble oppdaget.

– Et enstemmig fylkesstyre valgte også å ekskludere personen fra partiet. Vedkommende er ikke lenger medlem i Rødt.

Ifølge Kurdøl har fylkeslaget i ettertid fått økonomisk hjelp fra Rødt sentralt. Hun vet ikke om pengene er borte for godt.

– Jeg håper inderlig at det er mulig å få de tilbake, men det vil tiden vise.

– Leit

Tobias Drevland Lund, stortingsrepresentant for Rødt i Telemark, synes saken er trist.

– Dette er en lei sak for fylkeslaget og medlemmene våre, sier han til NRK.

Tobias Drevland Lund (R), stortingsrepresentant. Foto: Mette Ballovara / NRK

At underslaget har påvirket økonomien, legger han ikke skjul på.

– Det har vært vanskeligere å finne handlingsrom til å drive med politisk aktivitet, som vi er mest opptatt av i Rødt.

– Kan en slik hendelse påvirke velgernes tillit til partiet?

– Først og fremst handler jo ikke dette om Rødt som parti. Det handler om hva en enkeltperson har gjort i kraft av å ha et verv, der vedkommende har hatt tilgang på partiets ressurser og penger. Dette er først og fremst en tragisk historie, mener Drevland Lund.

Har endret rutiner

Ifølge partirevisjonsutvalget var kvaliteten på internkontrollen varierende hos partiene som ble undersøkt, da de så nærmere på regnskapsåret 2021.

Utvalget mener at underslaget hos Rødt Vestfold og Telemark kunne vært unngått.

Kurdøl sier at de har endret sine rutiner for å forhindre at noe lignende skjer igjen.

Ifølge rapporten må alle utbetalinger fra fylkeslagets konto nå godkjennes av to personer.