Det viser foreløpige beregninger som Røde Kors har gjort.

– Mange av våre hjelpekorps har hatt store inntektstap som følge av avlyste sanitetsvakter, sier kommunikasjonsdirektør i Røde Kors, Øistein Mjærum.

Mye av inntektene til Røde Kors-korps rundt om i landet kommer nemlig fra å delta på festivaler og lignende. Av dette utgjør rundt 45 millioner kroner inntektstap for lokalforeningene ut september.

Omtrent 22 millioner av disse er oppdragsgenererte inntekter som sanitetsvakter.

Nå håper Mjærum at de kan få noe inntekter tilbake fra krisepakkeløsningen, som regjeringen har presentert til de som er rammet av alle de avlyste arrangementene.

– Vi håper at de får kompensert mye av dette og er glade for at regjeringen har lyttet til våre innspill her, sier Mjærum.

Kommunikasjonsdirektør i Røde Kors, Øistein Mjærum. Foto: Røde Kors

2000 søkt allerede

Krisepakken ble annonsert denne uken og er spesielt rettet mot lag og organisasjoner. Formålet er å kompensere de frivillige organisasjonene som har hatt et betydelig inntektstap fra blant annet arrangement som har blitt avlyst.

Nesten 2000 lag og foreninger har allerede søkt. Det viser tall fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Totalt er det satt av vel 3,1 milliarder kroner til de to krisepakkene som gjelder fram til 31. august.

I en undersøkelse fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) kommer det frem at minst halvparten av frivillige lag har hatt redusert drift under koronakrisen. Derfor er krisepakken viktig.

– Konsekvensene kan på lang sikt være at frivillige lag og organisasjoner må redusere eller til og med legge ned sin aktivitet, sier forsker ved ISF Daniel Arnesen.

Ikke bare er frivillige lag en arena for kultur, fysisk aktivitet og sosial utfoldelse. Arnesen peker også på at mange frivillige organisasjoner er en støtte til staten.

– Røde Kors og mange andre frivillige organisasjoner fungerer som støtteaktører for myndighetene i krisesituasjoner som koronapandemien, sier Arnesen.

Daniel Arnesen er forsker ved Institutt for samfunnsforskning (ISF). Han spesialiserer seg på frivillighet. Foto: IFSF

Skal levere kvalitet

Lokalkorpsene i Røde Kors er glad for at de nå trolig får muligheten til å hente inn noe av tapet. Mye av deres aktivitet har stoppet opp.

– Det går ikke minst utover rekruttering og opplæring. På grunn av inntektstapet har det stoppet helt opp. Vi får heller ikke investert i nytt utstyr, som vi trenger, sier Monika Rirud, leder i Vestfold Røde Kors.

Hun er redd for at de ikke kommer til å klare å levere som de ønsker til sine oppdragsgivere, på grunn av at de blir færre folk i staben.

– Vi skal til enhver tid levere kvalitet. Det er derfor viktig at vi får litt kompensasjon slik at vi kan levere, sier Rirud.

VIKTIG: Monika Rirud, leder i Vestfold Røde Kors sier det er viktig at de får kompensasjon, så de får levert den forventede kvaliteten. Foto: Røde Kors

Også i Telemark har man merket at mange korps sliter økonomisk.

– Inntekter må også vi ha, sier Siw Bastnes, leder i Telemark Røde Kors.