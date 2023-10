Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Kjøring med nedslitte dekk kan resultere i en bot på 1000 kroner per dekk for lette kjøretøy, og 2000 kroner per dekk for tunge kjøretøy.

Prisøkningen på dekk har ført til at noen bileiere velger dekk av dårligere kvalitet eller fortsetter å kjøre på gamle dekk.

Politiet advarer mot å spare penger på dekk, da det medfører stor risiko.

Kravet til mønsterdybde på vinterdekk er 3 millimeter for lette kjøretøy.

Politiet vil ha kontroller for å sjekke at folk har skodd bilene sine til vinterføret.

Gamle og nedslitte dekk kan føre til doblet bremselengde, noe som kan forårsake ulykker. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Flere bileiere har blitt sjokkerte over prisøkningen på dekk i år.

I stedet velger noen dårligere kvalitet, eller fortsetter å kjøre på de gamle dekkene, ifølge dekksentrene.

Hos Jons Dekk & Felg i Porsgrunn ser de flere eksempler på det.

Daglig leder Jon Gravir viser fram et piggfritt vinterdekk som noen har kjørt på i sommer.

– Det er totalt livsfarlig. Du vil få en bremselengde som er to- og tregangen det et vanlig vinterdekk bør ha, sier Gravir.

Bot på 4000 kroner

Politiet advarer mot å velge bort nye dekk når folk skal spare penger.

– Vi forstår at mange ting i samfunnet blir dyrt, men å spare på dekk medfører ganske stor risiko hvis man skulle være uheldig, sier trafikkoordinator i Sør-Øst politidistrikt, Nils Anders Brun.

Trafikkoordinator i Sør-Øst politidistrikt, Nils Anders Brun, sier politiet vil følge med på om folk har lovlige dekk i overgangen til vinterdekk. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK

Kjører du på slitte vinterdekk, risikerer du en saftig bot på 4000 kroner.

For lette kjøretøy under 3,5 tonn, koster boten 1000 kroner per dekk. Over denne vekta er bøtesatsen 2000 kroner per dekk.

Skjer det et uhell, kan du også miste førerkortet, og du kan få bruksforbud på bilen hvis dekkene er ulovlige.

Kravet til mønsterdybde på vinterdekk er 3 millimeter for lette kjøretøy, og 1,6 mm for sommerdekk.

– Det er et minimum. Vi anbefaler å doble det, fordi dekkene er det eneste som er mellom bilen og veien. De må være bra, sier Brun.

Lover kontroller framover

Politiet kommer til å ha kontroller framover for å sjekke at folk har skodd bilene sine til vinterføret.

– Det er noe vi følger opp, og som regel nå i starten med vinterdekk, sier Brun.

Han oppfordrer folk til å kjøpe nye vinterdekk, i stedet for å betale bøter.

Politiet oppfordrer folk til å kjøre nye vinterdekk, i stedet for at pengene går til bøter for nedslitte og ulovlige dekk. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

– Bruk heller penger på nye dekk enn å gi dem til staten i form av gebyrer, oppfordrer Brun.

I overgangen mellom sommer- og vinterdekk pleier politiet å stoppe en del biler med nedslitte dekk, forteller han.

Kan forårsake ulykker

Gamle og nedslitte dekk gjør at du kan få problemer med å stoppe bilen i tide, advarer Arvid Jensen ved glattkjøringsbanen til NAF i Skien.

Arvid Jensen jobber på NAFs glattkjøringsbane i Skien. Han ber folk tenke på konsekvensene av å kjøre med nedslitte dekk. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

Det kan føre til at bilen sklir ut av veien eller over i motgående kjørefelt.

– Du kan risikere å doble bremselengden med nedslitte dekk. Da kan man tenke seg konsekvenser med avstand til fotgjengerfelt eller rundkjøringer, sier han.

– Dekk er ekstremt viktig, enten det er sommer eller vinter, sier Jensen.

Han forstår at det er dyrt for mange når prisene har skutt i været.

Da han selv skulle kjøpe nye dekk i fjor, var prisen økt med 4000 kroner.

– Det er mye penger. Når totalsummen er på 13.000-14.000 kroner, forstår jeg godt at folk velger dekk til halve prisen og under det.

– Men det er dårligere dekk, sånn er det bare, påpeker han.