Riksrevisjonen kritiserer politiet

Riksrevisjonen har undersøkt hvordan politiet utfører samfunnsoppdraget sitt. De har sett på om politiet når målene sine på viktige områder som utrykning, oppklaringsprosent i straffesaker og etterforskning.

Konklusjonen er altså at politiet håndterer alvorlige oppdrag bedre enn før. Det samme gjelder etterforskningen av alvorlig kriminalitet.

Likevel viser undersøkelsene, som tar for seg årene 2016 til 2020, at det fortsatt er svakheter politiets håndtering av de mest alvorlige sakene og etterforskningen av disse.

For oppklaringsprosenten har gått ned fra 53 prosent i 2016 til 49 prosent i 2020. I tillegg mener Riksrevisjonen at det tar for lang tid å etterforske de mest alvorlige sakene.

UNDERSØKELSER: En krimtekniker på jobb etter et drap i Haugesund tidligere i år. Foto: NRK-tipser

– Vesentlige mangler

Etterforskningen av de mest alvorlige straffesakene, som vold og seksuallovbrudd, har fortsatt vesentlige mangler, heter det i rapporten.

– Det er alvorlig at politiet bruker for lang tid på etterforskning. Mange saker er krevende og politiet må få gjøre jobben sin, men det er samtidig viktig å få svar. Det er viktig for de som er direkte berørt, men også for samfunnet, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

RIKSREVISOR: Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Store forskjeller i politidistriktene

Politiets etterforskning har altså blitt bedre de siste årene, og etterforskningstiden for alle saker har i snitt gått ned fra 77 dager til 72.

Men politiet bryter i mange tilfeller frister for etterforskningen av alvorlig saker, mener Riksrevisjonen.

Ifølge rapporten tok det i 2020 over ett år å etterforske 15 000 saker, mens det tok et halvt til ett år på 27 000 saker. I mange tilfeller dokumenterer ikke politiet hvorfor sakene blir liggende.

Troms, Finnmark og Møre og Romsdal oppklarer 63–64 prosent av straffesakene, det er mest blant de 12 politidistriktene.

Lavest oppklaringsprosent i Oslo

Oslo politidistrikt har den laveste oppklaringsprosenten i landet. Men det har en naturlig forklaring, skriver Riksrevisjonen.

I hovedstaden er det nemlig mer kriminalitet av typen som vanligvis er vanskelig å oppklare.

«Samtidig er ofte de alvorlige straffesakene i Oslo mer omfattende og ressurskrevende enn i de andre politidistriktene», heter det i rapporten.

Men politiet har også blitt bedre

Politireformen mellom 2016 og 2020 har gitt høyere kompetanse, sterkere fagmiljøer og større enheter, mener Riksrevisjonen.

De sier at politiet er bedre rustet nå enn før til å håndtere store hendelser og alvorlig kriminalitet.

I tillegg viser undersøkelsene at politiet besvarer nødnummeret innen kravet, de når responstidskravet nasjonalt og de når delvis målet om straffesaksbehandling.