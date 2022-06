Daniel Haugen tar fram instrumentet. Han tar et godt favntak rundt barytonen og former munnen mot det store munnstykket.

22-åringen trekker pusten – og blåser. Det kommer en tone, men ikke den han ønsker. Ikke den han har øvd på gjennom måneder og år.

Det begynte for ett år siden.

– Jeg var midt i en vanlig spilleperiode. Da kjente jeg at det var noe rart i leppa. Det føltes nesten som om det var noen andres lepper som spilte instrumentet for meg.

Daniel Haugen hadde fått det som på fagspråket kalles musiker-dystoni, som er en form for oppgavespesifikk dystoni. En lidelse som kan ramme profesjonelle musikere, ofte i 30–40 års alderen, på toppen av karrieren.

Det ble så ille at han før jul i fjor vurderte å droppe ut av studiet på Norges musikkhøgskole og finne på noe annet å gjøre.

Oppgavespesifikk dystoni Ekspandér faktaboks Dystoni er en form for ufrivillige muskelbevegelser/muskelkramper. Dersom bare et område av kroppen er rammet, kalles det fokal dystoni.

En egen type fokal dystoni kalles oppgavespesifikk dystoni. Med det menes ufrivillige muskelkramper som utløses når en bestemt fysisk aktivitet/oppgave utføres med den rammede kroppsdelen. Den vanligste typen av oppgavespesifikk dystoni er skrivekrampe, en annen er såkalt musikerdystoni.

Oppgavespesifikk dystoni skiller seg fra andre typer dystoni på flere måter. Bakenforliggende årsak er sannsynligvis delvis annerledes enn ved andre typer dystoni. Det er sjeldnere at denne typen fokal dystoni utvikler seg til mer omfattende dystonier.

Oppgavespesifikk dystoni utløses av motoriske oppgaver som innebærer repetitiv aktivitet som krever høy presisjon og hvor det er brukt mye tid på å utføre aktiviteten. Eksempel på dette er intens øving på teknisk krevende instrumentspilling. Kilde: Dystoni.no

Må lære på nytt

På et øvingsrom på skolen møter NRK forsker Anders Førisdal. Han fikk som klassisk gitarist samme diagnose for drøyt ti år siden. Under en konsert fikk han problemer med fingergrepet.

– Jeg var litt anspent i høyrehanda og langfingeren ville på en måte ikke tilbake. Den ble stående igjen inne da den skulle slå an akkorden på nytt.

Førisdal spiller fortsatt klassisk gitar, men har jobbet seg gjennom problemet ved å ta gitargrepene på en annen måte.

– Vi må lære hjernen nye bevegelser. Noen snakker om å spille sunnere, sier Daniel Haugen.

Daniel Haugen øver med Karen van der Starre ved Norges musikkhøgskole. Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

Kan ramme flere

Nevrologisk avdeling på Rikshospitalet får inn pasienter med ulike former for dystoni. Det er folk som jobber med repeterende bevegelser. Ikke bare musikere, men også golfere og folk som taster mye data.

Overlege Inger Marie Skogseid forteller at dystoni oppstår fordi hjernen ikke alltid klarer å sortere hvilke muskler som skal aktiveres i finmotorikken.

– For å bli en flink musiker, må man øve mye, repetere og bruke finmotoriske muskler. Da kan det oppstå problemer med noen av de små bevegelsene som er nødvendig for å kunne spille et instrument.

– Man kan være disponert for å få dystoni. Men selv om dette kan ligge i genene, så er det ikke sikkert andre i familien har hatt liknende problem, sier Skogseid.

OVERLEGE: Inger Marie Skogseid ved Rikshospitalet i Oslo. Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

«Som å komme ut av skapet»

Psykomotorisk fysioterapeut ved Norges musikkhøgskole, Karen van der Starre, jobber med flere som sliter med musiker-dystoni. Hun sammenlikner det med idrett.

– Der er det forventet at en toppidrettsutøver kan skade seg. Og de har et stort hjelpeapparat rundt. Blir en toppmusiker skadet, er resultatet ofte reservebenken. Man mister muligheten til å spille konserter og dermed inntektsgrunnlaget.

– Det å innrømme at du sliter med dette, er som å komme ut av skapet. Derfor er det store mørketall, sier van der Starre.

Hun vet ikke nøyaktig hvor mange som sliter med musiker-dystoni. Det dreier seg antakelig om 1 til 5 prosent. Men kan også gjelde mange flere.

– Heldig som fikk det tidlig

Daniel Haugen har på ett år kommet langt i å takle problemet. Underveis har han mentalt vært langt nede i kjelleren. Nå er han på god vei opp igjen.

– På en måte er han heldig som opplever dette såpass tidlig i en musikerkarriere. For nå lærer han de riktige metodene. Hvordan han kan forebygge og tolke signalene i kroppen dersom musiker-dystoni skulle slå ut på nytt, sier Karen van der Starre.

På Norges musikkhøgskole bruker Haugen nå sine egne erfaringer til å hjelpe andre som sliter.

– Når jeg snakker med andre studenter om øving, kommer det mange spøkelser ut av skapet. Da møter jeg andre som ikke har snakket med noen om det de sliter med.

– Endelig kan jeg spille mer og mer igjen. Og det låter jammen meg mye finere enn før, smiler han.