En norsk rapport fra Mepex Consult anslår at dannes ca. 8000 tonn mikroplast i Norge hvert år.

Nesten 60 prosent av all mikroplast kommer fra maling. Men det finnes mer miljøvennlige alternativer.

For eksempel linoljemaling, som nesten ingen kjøper.

– La huset puste

Når vi først maler hus, vil vi gjerne at den skal sitte så godt og lenge som mulig.

På flere verneverdige hus i Vestfold og Telemark har tilstanden vært nedslående. Mye på grunn av feil maling, forteller riksantikvar Hanna Geiran.



Hun mener flere bør velge linoljemaling, som gjør at huset og treverket kan puste.

– Du får ikke en sånn tett hinne som gjør at fuktigheten ikke slipper ut. Da står det også lenger, poengterer hun.

Riksantikvar Hanna Geiran vil ha flere til å bruke linoljemaling. Foto: Randi Nørstebø / NRK

Riksantikvaren trekker også frem miljøperspektivet.

– I tillegg så unngår du mikroplast, og det er kjempeviktig i det grønne skiftet.

Hvilken maling velger du? Moderne maling Linolje er best Maler ikke boligen min Vis resultat

Denne malingen varte lengst

I Larvik står et lysegult gammelt hus. Det skal snart få et nytt strøk med maling.

Huseier Bjarte Løchen var ikke i tvil om hvilken maling han skulle velge til sin verneverdige bolig.

Huset stod tomt i 15–20 år før han og familien overtok det. Da hadde plastmalingen nærmest ramlet av veggene.

– Men linoljemalingen satt fortsatt på, forteller han.

FORNØYD: Bjarte Løchen foran boligen sin, Solhaug i Larvik. Han kunne ikke velge utendørsmalingen selv, men innvendig ble det naturmaling. Foto: Randi Nørstebø / NRK

Likevel er det få som kjøper linoljemaling, viser tall fra Informasjonskontoret for farge og interiør.

Den utgjorde bare 4 prosent av alle solgte utendørsprodukter i Norge i 2022, og tallene holder seg stabile.

Mange velger kanskje vekk linoljemaling fordi den har lang tørketid, tror Hennig Prøytz i Malermestrene Juuhl & Bratfoss.

Vet ikke hvilken som er best

Alt skal gå raskt i dag, erfarer han. Linoljemaling må tørke i 2-3 dager før neste strøk.

Malermester Henning Prøytz i Juuhl & Bratfoss mener du godt kan ha linoljemaling i ti år før du må male over. Foto: Randi Nørstebø / NRK

– Gips, mur, sparkel og maling skal tørke fort. Det er penger spart. Men ikke i lengden, mener han.

Det finnes ikke et enkelt svar på hvilken maling som er best, mener direktør Kristian Strandli Owren hos Informasjonskontoret for farge og interiør.

Han forklarer at det er noe bra med alle malingsteknologier.

– Felles for de alle er at de er summen av et kompromiss, for å få til de egenskapene de ulike malingsteknologiene har, sier Owren.

Kristian Strandli Owren, Adm. direktør Informasjonskontoret for farge og interiør (IFI). Foto: IFI

– Ikke så enkelt

Det samme erfarer malingsprodusenten Jotun.

De mener regnestykket for hva som beskytter best og hva som er mest miljøvennlig, er komplisert.

– Vi ser at mer moderne malinger har andre egenskaper som kanskje forbrukere flest etterspør, sier Sigurd Nilsen, som er sjef for eksteriørlaboratoriet.

TESTER MALING: Sigurd Nilsen, sjef for eksteriørlaboratoriet ved Jotun. De er en av verdens ti største malingsprodusenter og har egne testlaboratorier for maling i ulike klimasoner. Foto: Randi Nørstebø / NRK

Nilsen mener det vil ta mye lenger tid mellom hver gang en må male med moderne maling, enn med linoljemaling.

Linolje krever mer forarbeid, men den beskytter bedre mot råte og ser pen ut lenger. Men den har også sine ulemper.

– Den vil se værslitt ut ganske tidlig.

De ser også at moderne malinger er på nærmest samme nivå når det gjelder gode egenskaper, ifølge Nilsen.

Og at moderne maling er enklere for forbruker å håndtere.

Slik klargjør du huset for maling: Ekspandér faktaboks Vask husveggen grundig før maling, bruk kraftvask og en vaskekost for best resultat. Ny maling sitter bedre på rene overflater og får god heft. Skrap bort løs maling som flasser. Sparkle hull og sprekker, for å få en jevn overflate. Grunn ubehandlet vegg eller flekkvis hvis det er malt fra før. Mal husveggen. Ha stige tilgjengelig, pensler i ulike størrelser - smal og bred, og en rulle for utvendig bruk. Mal to toppstrøk for optimal holdbarhet. Kilde: Fargerike

Først og fremst handler det om intervallene mellom hvor ofte du må male, mener han.

Overmalingsintervallene på linoljemaling kan være mellom 3 til 5 år, mens en moderne maling kan strekke seg over ti år, mener han.

Derfor er ikke linoljemaling nødvendigvis mer miljøvennlig, ifølge Nilsen.