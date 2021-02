Rekordhøge straumprisar – bekymra for minstepensjonistane

Gry-Anette Rekanes Amundsen som er folkevald for Framstegspartiet i Nome kommune har sendt eit signal til Midt-Telemark Energi om å vurdere å senke nettleiga så lengje kuldeperioden varar. Ho oppfordrar til dugnad over heile landet.

– Det betyr at alle må yte litt og da tenkjer eg at også straumselskapa som går med millionar i overskot, kan vere med å ta litt av kostnaden som det er å vere med på ein dugnad, seier Rekanes Amundsen.

I tillegg er ho er bekymra for minstepensjonistane.

– Eg er redd for minstepensjonistane som sit og sparar på straumen og pakkar seg inn i pledd for å sleppe og fryse, i staden for å bruke straum, fordi dei er redde for å ikkje kunne betale.

BEKYMRA: Frp-politikar Gry Anette Rekanes Amundsen. Foto: Roald Marker / NRK

Høgaste pris nokon gong i Bergen

Prisen i Oslo er den høgste sidan 22. februar i 2010, ifølge Jan Foyn hos Nord Pool.

Det er likevel de høgste områdepris og høgste timepris nokon gang for prisområde Bergen, ifølge magasinet Europower.

Andreas Billington, leiar for energidisponering og handel i Skagerak Kraft seier det har vore dyre straumprisar i heile år, men akkurat i dag er det nokre timar som det er veldig høge straumprisar.

– I den dyraste timen mellom klokka 09 og 10 var det ekstremt høge prisar i Bergen og Oslo der det var 2,45 kroner per kilowatt.

Billington fortel det ikkje er unormal at prisane ligg på 0,3 til 0,5 kroner per kilowatt på vinterstid.

Vidare seier han at dei høge prisane kjem av at det er kaldt ute og at det er eit høgt forbruk. Det samla forbruket er veldig høgt. Når effekten ein etterspør er veldig høg, må vasskraft, vindkraft- og solkraftprodusentane produsere for fullt.

– Når det er kaldt og tørt, er det ofte veldig vindstille og slik har det vore lengje no. Det gjer at det blir eit ekstra stramt marked som gjev høge prisar i dei timane der forbruket er høgast.

Dette er oftast på morgon og på ettermiddagen fortel Billington.

Tilbyr ei hjelpande hand

Monika Schelander er dagleg leder i KIL Fond i Bergen Omegn. Dei tilbyr ein hjelpande hand til familiar som trenger det, oftast i form av ukentlige matkasser. Ho er bekymra for dei som lever med låg inntekt i månadene som kjem.

Ho trur dei auka straumprisane vil føre til ytterlegare førespurnader.

– Eg trur folk kjem til å ta kontakt. Me har merka ei auke av førespurnader no under koronapandemien. Ein stor straumrekninga vil ikkje hjelpe på.

STRAUM: Monika Schelander, leiar i KIL Fond tilby ein hjelpande hånd. Foto: Bergit Sønstebø Svendseid / NRK

Schelander meiner auka straumprisar rammar einslege spesielt.

– Dei betalar jo den same nettleiga, men med berre éi inntekt. Eg trur dette berre er forsmaken på det som kjem.

Åtvarar kundane

Straumleverandøren Kraftriket, som Midt-Telemark blei ein del av 1. jaunar, varslar no kundane sine om dei høge straumprisane for å sikre god kundekontakt.

– Bør prisane justeres ned i dugnadsånd?

– Tanken er god, men det beste er nok at vi sikrar god inntening så kommunane får utbytte og kan hjelpe målgruppa direkte. Vi er behjelpeleg å dele opp rekninga for kundar i ein vanskeleg situasjon, seier direktør Jon Arne Mørch Jonassen i Midt-Telemark Energi.

Jeanne K. Tjomsland er kommunikasjonsdirektør i Fjordkraft. Ho opplyser at straumselskapet også tilbyr løysingar for kundar som ønsker å dele opp ei stor straumrekning.

Til dei som har ubetalte rekningar, anbefaler ho å ta kontakt før rekninga forfell slik at ein kan avtale kva ein skal gjere.