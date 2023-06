«Få besøk så ofte du vil. Ingen binding. Gratis og uforpliktende førstebesøk».

«I mai er det 50 prosent avslag for en hverdagsvenn».

Slik lyder teksten i reklamen fra selskapet Vilmer, som har reklamert med besøksvenner på billigsalg denne våren.

Prisene avhenger av antall besøk.

Annonsen fra Vilmer lokker med besøk til redusert pris. Foto: Skjermdump / NRK

For en ukentlig visitt må du i dag ut med 990 kroner i måneden. Oppgraderer du til tolv besøk i løpet av fire uker, er prisen 2990.

I tilbudsperioden, vel å merke. Til vanlig er prisen det dobbelte.

Selskapet er ikke alene om å tilby en venn til utleie.

Et søk på nett viser at flere private aktører reklamerer for lignende tjenester i Norge, noe flere kommuner allerede benytter seg av.

Kjærkomment i hverdagen

– Det betyr veldig mye, sier Bjørn Hallgrimsson, og ser over på sin nye venn, Jarle Romnæs.

Førstnevnte bor sammen med datteren Iris Belinda Johansen på et småbruk utenfor Sandefjord.

Hun driver hundekennel, og har en travel hverdag.

Dagene kan derfor bli lange for eldstemann på gården.

Pensjonisten har ikke lenger førerkort, og må ha hjelp når han for eksempel skal handle på butikken eller apoteket.

Bjørn Hallgrimsson og datteren Iris Belinda Johansen bor under samme tak. De har bestemt seg for å betale for besøk til faren. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Da far og datter kom over tilbudet fra Vil mer, bestemte de seg for å prøve.

En gang i uka får han nå besøk av Romnæs, som er såkalt «hverdagsvenn».

Noen ganger reiser de ut på handletur. Andre ganger sitter de hjemme og prater sammen over en kaffekopp.

– Vi har kommet på bølgelengde og har ikke noe problem med å prate sammen, sier Hallgrimsson fornøyd.

Jarle er enig.

Jarle Romnæs ser ikke på besøkene hos Bjørn som en jobb. Betalingen dekke utgiftene han har til transport og litt til. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

For selv om han riktignok får betalt for å være der, er det ikke pengene som først og fremst er motivasjonen.

– Jeg har jobbet som støttekontakt tidligere, og synes det er givende. Jeg ser vel egentlig ikke på det som en jobb, forteller han.

Iris er glad for at faren også kan få hjelp av noen andre enn henne.

– Det er jo mest for at far skal få litt mer privatliv. At han slipper å føle seg så avhengig av meg, sier hun.

– Hva tenker du om at dere betaler for besøk?

– Det er helt greit. Vi havner jo litt mellom barken og veden. Han trenger ikke hjemmehjelp, men ønsker å være mer aktiv.

– Registrerer en økning

Behovet for besøksvenner er økende.

Dette bekreftes også av tall fra Røde Kors.

De neste 20 årene kommer antallet hjemmeboende eldre som bor alene ifølge organisasjonen til å doble seg her til lands.

Røde Kors kan i dag skilte med 10.000 frivillige besøksvenner, men har likevel over tusen ensomme på venteliste i mai.

Det forteller Øistein Mjærum, kommunikasjonssjef i Røde Kors.

Øistein Mjærum, kommunikasjonssjef i Røde Kors Foto: Røde Kors

– Det sier vel mye om hvor stort samfunnsproblem ensomhet blant eldre er, når det dukker opp et kommersielt marked for å bøte på utfordringen.

Han ønsker ikke å mene så mye om de private tjenestene, men oppfordrer selskapene til å være tydelige på at de er en kommersiell aktør i markedet.

Han erfarer at folk setter ekstra stor pris på at en frivillig tar seg tid til å komme på besøk.

– Brukerne våre forteller at det gir en større likeverdsfølelse, enn om noen har fått betalt for å drikke kaffe med deg, sier Mjærum.

Supplement til hjemmetjenesten

Øystein Landgraff, daglig leder i selskapet Vilmer, tror behovet for denne typen tjenester vil øke i takt med at vi blir flere eldre i Norge.

– Det er knapphet på helsepersonell. Vi håper å kunne være et supplement til hjemmetjenesten, noe vi opplever at kommunene er positive til ut fra de samtalene vi har hatt, sier han.

Øystein Landgraff, daglig leder i Vilmer. Foto: VilMer

Mange av de pårørende han har snakket med forteller ifølge Landgraff at byrden i hverdagen ofte kan oppleves som stor.

Han forstår at folk i utgangspunktet kan oppfatte besøkstjenesten som problematisk, men tror det kan handle om at man misforstår.

– Om man setter seg mer inn i dette, tror jeg man vil se at det er et positivt tilbud som vil bli omfavnet av mange, mener han.

– Er ikke dette en måte å utnytte folks sårbarhet på?

– Vår visjon er å skape flere gode øyeblikk, sier Landgraff.

– Vi har jobbet med dette i fem år, der vi har prøvd å løse dette med frivilligheten og ulike modeller som kan fungere. Ut fra de tilbakemeldingene vi har fått til nå, både fra pårørende og den enkelte, så ser det ut til at vi treffer noe veldig fint.

Hva synes folk på gata om besøk som koster penger?

Cassandra Bringsås – Det høres ut som et fint tilbud i utgangspunktet, men det burde vært gratis, da. Det er jo nok utgifter som det er for de eldre. Det er synd at det har blitt sånn. Samtidig må det jo gå rundt for bedriftene som tilbyr dette.

Kristian Maasø – Velferdsprofitt har jo blitt veldig lønnsomt. Samtidig må det være en personlig vurdering for de eldre. Folk må være i sin fulle rett til å ta det valget selv. Så dukker det jo opp en del etiske problemstillinger den dagen brukeren blir dement, og kanskje ikke lenger vet hva han eller hun blir fakturert for. Politikerne kommer garantert for sent på banen med å legge noen etiske retningslinjer for bransjen.

Synne Hagstrøm Marthinsen – Det er jo en fin ide, men det burde jo være gratis. Det hadde vært bedre om det kom noen frivillige på besøk, enn at man må betale for det selv. Det viser at det ikke gis nok penger til eldreomsorg og helse generelt.

Lisa Svendby og Izabella Larsen Ekqvist – Det er trist at ensomhet er et så stort problem i Norge. Det finnes jo heldigvis organisasjoner som sørger for at dette gjøres frivillig og gratis, sier Lisa Svendby. – Jeg ville heller hatt besøk av familie og venner, sier Izabella Larsen Ekqvist.

– Settes pris på

Selskapet MIO er også en stor aktør innen privat omsorg. De tilbyr blant annet hjemmehjelp og besøksvenntjenester over store deler av landet.

Flere private aktører tilbyr hjemmebesøk. Enten det er en tur på butikken, eller bare å ta en kaffekopp sammen. Prisene varierer. Foto: Vegard Lilleås / NRK

Stian Tolnæs, daglig leder for omsorgsavdelingen, opplever at brukerne deres setter stor pris på muligheten.

– Det kan være følgetjeneste til lege eller bare å være sammen med noen hjemme. Noen lager mat, og andre går tur. Både pårørende og brukere forteller oss at dette er til stor hjelp, sier Tolnæs.