Saken oppsummert: • Det har vært en økning i antall alvorlige redningsoppdrag i sommer sammenlignet med i fjor.

• Redningsselskapet registrerte totalt 3521 oppdrag fra 1. mai til 1. september i år, med en økning i søk- og redningsoppdrag fra 494 i år mot 442 i fjor.

• Mannskapene har reddet 24 liv fra drukningsdøden, en kraftig økning fra i fjor da de reddet 15 liv.

• Det har vært mange motorhavarier, mange av disse kunne vært unngått med bedre vedlikehold, nok drivstoff og med sjøkart om bord.

• Redningsselskapet har hatt flest oppdrag i Vestfold, etterfulgt av Agder og Oslo.

• Været har hatt stor betydning for antall oppdrag, med mye vind og varierende vær som har snudd fort.

Generalsekretær Grete Herlofson i Redningsselskapet forteller om en økning i antall alvorlige oppdrag.

– Sommeren har vært preget av flere søk- og redningsoppdrag sammenlignet med i fjor. Flere av våre faste- og frivillige mannskaper har kjent dette på kroppen.

Økning i søk og redning

Fra 1. mai til 1. september i år, registrerte Redningsselskapet totalt 3521 oppdrag. I samme periode i fjor ble det telt 3541 oppdrag.

Generalsekretær Grete Herlofson i Redningsselskapet forteller at de i sommer reddet langt flere fra å drukne enn året før. Foto: Ola Hana / NRK

Samtidig økte oppdragene innen søk og redning fra 494 i år mot 442 i fjor.

– I denne perioden har våre mannskapet reddet hele 24 liv fra drukningsdøden.

Det er en kraftig økning fra i fjor da de reddet 15 liv.

Etterlyser bedre vedlikehold av motor

Camilla Sundbakk har i tre år vært frivillig på redningsskøyta «Prinsesse Ragnhild» i Horten.

Hun forteller om en krevende sommer på sjøen.

– Det har vært noen stygge ulykker i sommer, mange grunnstøtinger, drukninger og påkjørsler i båt.

Camilla Sundbakk som er frivillig i Redningsselskapet mener det har vært en krevende sommer med flere alvorlige ulykker enn tidligere. Foto: Redningsselskapet

Hun sier det også har vært mange motorhavarier, men at mange kunne vært unngått med bedre vedlikehold, nok drivstoff og med sjøkart om bord.

Flere burde også gjort seg bedre kjent med farvannet de kjører i, mener hun.

Plutselig kan vær og forhold endre seg.

– Jeg har opplevd en mor med ungdommer om bord som var våte, kalde og slitne. De ble overrasket over mørket som kom.

De hadde seilbåt, men hadde gått tom for diesel i tillegg. Det var heller ikke noe vind.

– Når du da sitter med ungdom om bord midt ute på havet og ikke kommer deg noe sted, er det en fortvilende situasjon.

God planlegging

Over 10.000 registrerte fritidsbåter i Norge gjør over 50 knop. Uerfarne båtførere, høy fart, uoppmerksomhet og rus er eksempler som går igjen i de mest alvorlige hendelsene.

Ifølge generalsekretæren i Redningsselskapet er marginene som skiller lykke og ulykke ofte veldig små.

– Heldigvis ser vi at båtfolk flest holder seg godt oppdatert på vær og vindforhold, og planlegger båtturen med gode sikkerhetsmarginer. Respekten for brå og krevende værendringer syntes å ha festet seg hos de fleste.

I juli i år deltok et av Redningsselskapets fartøyer i en redningsaksjon utenfor Tvedestrand. Foto: Redningsselskapet / Redningsselskapet

Været har betydning

Redningsselskapet har hatt flest oppdrag i Vestfold, etterfulgt av Agder og Oslo.

Bare i Vestfold var det over 500 oppdrag i sommer. Fylket hadde også flest alvorlige hendelser på sjøen.

– Mange er på sjøen samtidig, men det variable været gjorde nok at mange både i indre og ytre Oslofjord holdt seg langs vestfoldkysten i stedet for å reise over til Sverige eller ta lengre turer, sier Herlofson.

Det stabile været i nord har resultert i økt turisme og aktivitet på land og sjø, men uten at de store alvorlige hendelsene har inntruffet.