Nødetatene i Larvik rykket torsdag ettermiddag ut til Nevlunghavn i Larvik etter melding om at en mann stod på et skjær og trengte hjelp.

Ifølge politiet var mannen observert mens han holdt seg fast i en stolpe.

– Det var noen naboer som hørte at det ble ropt om hjelp. De gikk ut og observerte en mann på skjæret og fikk varslet nødetatene, sier politiets operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud.

Redningsskøyta i Stavern ble varslet. Samtidig reiste en av naboene ut med fritidsbåt.

– Skjæret ligger et par hundre meter fra land. Både fritidsbåten og redningsskøyta RS Stormbull kom frem omtrent samtidig, sier Johnsrud.

Klokken 13.31 melder politiet at mannen er tatt over i redningsskøyta, og at han har det etter forholdene bra.

Ifølge politiet hadde mannen vært ute med en kajakk som kantret. Han skal ha stått på skjæret i ca. 1 time før han ble reddet og tatt ombord i redningsskøyta.