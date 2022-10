Redningsaksjon etter savnet hummerfisker i Langesund

Klokken 19 torsdag kveld ble det satt i gang en redningsaksjon etter en hummerfisker i Langesund.

Mannen i 60-årene er meldt savnet av familiemedlemmer, som er bekymret fordi de ikke har fått kontakt med ham.

– Han skal ha kjørt til marinaen i Langesund, satt igjen bilen og kjørt ut på sjøen med båten sin i 10-11-tiden torsdag formiddag, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Erik Ullhaug Olsen til NRK.

Bilen står fortsatt igjen på stedet.

Redningsskøytene «Stormbull» og «Uni Kragerø» deltar i søket utenfor Langesund. Foto: Redningsselskapet

Store mannskaper søker

Hovedredningssentralen koordinerer redningsaksjonen som foregår rundt øyene utenfor Langesund.

– Vi har to redningsskøyter som deltar i søket, en losskøyte, et redningshelikopter, og kystvakten med flere båter, sier redningsleder Per Hognaland til NRK.

I tillegg opplyser politiet at et SeaKing helikopter og flere politibåter også leter etter mannen.

Båten de søker etter skal være av et eldre slag, 14–17 fot, åpen og hvit med 15 hestekrefter.

– Redningsaksjonen vil pågå til vi finner ham, forhåpentligvis, sier Hognaland.

Utfordrende å spore telefon

Mannens familie har kommet med opplysninger om hvor han pleier å ferdes med båten sin når han fisker hummer.

Det er ved disse øyene redningsaksjonen har fokusert søket sitt.

Politiet har forsøkt å kontakte mannen på telefon, men har ikke fått kontakt.

– Telefonen har et tvillingkort, så det er vanskelig å si om det ringer her eller der. Det gjør det utfordrende for oss å spore telefonen, sier operasjonslederen i politiet.

– Hva mistenker dere kan ha skjedd?

– Vi holder alle muligheter åpne. Vi fortsetter å søke med full styrke, sier Olsen.