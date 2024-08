Redningsaksjon etter kajakkvelt i Larvik

Politiet opplyser at det er iverksatt en redningsaksjon etter melding om to kajakker som har veltet ved Nevlunghavn i Larvik.

– Én person har kommet seg til land og én person er ikke gjort rede for, sier operasjonsleder Espen Reite ved Sør-Øst politidistrikt.

Klokken 20.07 melder politiet at den siste personen har kommet seg til land og at alle involverte er gjort rede for. Ingen personer skal være skadet.

Hovedredningssentralen koordinerer aksjonen og lokal redningssentral bistår.