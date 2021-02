Sel på bomtur: Da de voksne nøyde seg med å filme, tok Peder (13) grep

– Jeg synes egentlig det var ganske flaut. At voksne folk pirket borti den med pinner for å passe på at den ikke gikk ut i trafikken. Det var ingen som egentlig gjorde noe, sier Peder Wikheim Aas.

Han måtte egenhendig sørge for at dyret kom trygt tilbake i vannet.

Avisa Varden omtalte hendelsen først.

Måtte bæres gjennom trafikken

Det var søndag ettermiddag at 13-åringen og mormoren Bjørg Wikheim tok seg en rusletur i Skien sentrum.

HELTENE: Mormor Bjørg Wikheim sørget for å stanse trafikken, da barnebarnet Peder Wikheim Aas bar selen i trygghet. Foto: Privat

De ble oppmerksomme på en gruppe med mennesker som hadde stanset opp, og gikk bort for å se hva som var på ferde. Der lå det en liten selunge, som åpenbart hadde tatt feil av veien.

De tok det for gitt at noen av dem som allerede sto der ville ta grep for å hjelpe selen, og vandret videre.

Da de kom tilbake en stund senere, hadde dyret bare tatt seg lenger bort fra elva. Ingen så ut til å ville hjelpe det stakkars dyret. Dermed bestemte ungdommen seg for å ta saken i egne hender.

Den vesle selen fikk hjelp av Peder Wikheim Aas til å finne veien tilbake til elva. Foto: Privat

Han bar selen bort til bryggekanten igjen, slik at den vesle krabaten kunne finne veien til et mer egnet oppholdssted.

Mormor sørget for å stanse trafikken.

– Den var litt sprellende i starten, men roet seg ned etterhvert. Også var den ganske myk, og skitten på magen. Den hadde jo ligget i veikanten, forteller Wikheim Ås til NRK.

Sannsynligvis forlatt av moren

Ifølge Arne Bjørge, forsker ved Havforskningsinstituttet, er sannsynligheten stor for at selungen er forlatt av sin mor.

Arne Bjørge, forsker ved Havforskningsinstituttet. Foto: Havforskningsinstituttet

Trolig dreier det seg nemlig om en rundt fire uker gammel havert som har reist med havstrømmene fra Kattegat.

Ved ankomst Skien har den antagelig gått på land for å hvile, og dermed blitt forvirret i de uvante omgivelsene.

– Det som er sjelden, er at den har lagt seg til et urbant liv foran rådhuset i Skien, sier Bjørge.

Han berømmer ungguttens handlekraft.

– At Peder bar den tilbake til vannet, det synes jeg var helt riktig.

Stolte av kompisen – skuffet over de voksne

Dagen derpå er klassekameratene stolte av selens redningsmann, men synes det var dårlig gjort av de voksne å bare filme en sel på land, uten å hjelpe.

– Det er trist og rart at folk bare synes det er gøy å ta bilder og poste det, i stedet for å ta saken i egne hender, mener Josefine Wold.

Kompisen Linus Holtren er enig.

– Jeg er stolt av han.