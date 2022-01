Reddet bedriften med strømavtale

Tremasseprodusenten Vafos i Kragerø satser på grønn energi og går over fra olje til strøm.

Ifølge daglig leder i Vafos, Roar Paulsrud, vil dette kutte Kragerøs største klimautslipp med mer enn 14.000 tonn CO₂ hvert år. Miljøsatsingen koster over 25 millioner kroner, men kommer ikke uten risiko.

Nå truer høye strømpriser 133 år med industrihistorie.

ELEKTRISK: Vafos i Kragerø går fra olje til strøm. Hadde de måttet betale dagens spotpriser på strøm, hadde de måttet legge ned. Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

Redningen kan vise seg å være avtalen på fastpris som bedriften sikret seg de neste fem årene. Strømregningen vil ende på rundt 35 millioner kroner.

Men hvis bedriften skulle betalt dagens spotpris på strøm, hadde det kostet mer enn 70 millioner kroner.

– Hadde vi ligget i spotmarkedet i dag, så hadde ikke Vafos eksistert, da hadde Vafos vært lagt ned, sier Paulsrud.

Han legger til at takket være den gode avtalen de fikk på billig strøm, så får de til å gjøre denne miljøinvesteringen og sikre arbeidsplassene på fabrikken i Kragerø.

Likevel er han urolig for strømprisene fremover.

Strømprisene kan ødelegge for bedriftene

Lave, norske strømpriser har lenge vært et stort konkurransefortrinn for norsk industri.

At strømprisen nå har gått til værs, kan bety en endring i hvor attraktivt det er å etablere og å investere i norske bedrifter.

– Hvis disse strømprisene vedvarer, vil forskjellen på norsk strøm og europeiske priser være veldig liten. Da forsvinner det konkurransefortrinnet, og det er et helt nødvendig fortrinn for Norge å ha, sier Sverre Gotaas, direktør ved Herøya Industripark.

SPØR OM PRISENE: Sverre Gotaas, direktør ved Herøya Industripark, forteller at noe av det første nye bedrifter spør om før de etablerer seg i Norge, er hvordan strømprisene er. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Ifølge han er det første investorer spør om før de starter opp i Norge, hvordan strømprisene er.

Nå frykter han at de høye strømprisene vil føre til at nye bedrifter ikke kommer inn i landet.

– Den eneste løsningen på å få ned prisen er å få for mye strøm, og da må vi ha mere strøm tilgjengelig, og da må vi bygge ut mer, sier Gotaas.

50 prosent prisøkning

Også Mahmoud Farahmand (H) frykter at de høye strømprisene tar bort konkurransefortrinnet Norge har hatt på billig og grønn energi.

Han forteller om enkelte bedrifter som har fått en prisøkning på 50 prosent på strømavtaler.

– Og det er langvarige avtaler som går over flere år.

Terje Aasland, leder for Stortingets energi- og miljøkomité (Ap), synes strømsituasjonen Norge befinner seg i nå er uakseptabel.

Han forteller at regjeringens klare mål er å legge til rette for å fortsatt kunne tilby tilgang på rimelig fornybar energi.

EGEN KOMMISJON: Terje Aasland, leder for Stortingets energi- og miljøkomite (Ap), forteller at regjeringen nå jobber for å sette ned en energikommisjon. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Vi må bygge ut mer kraft med å bygge ut mer nett, og vi må sørge for at vi nå ikke bygger flere utenlandskabler, og vi må sette ned en energikommisjon som regjeringen vil gjøre nå innen kort tid, sier Aasland.

Urolig for fremtiden

Selv om tremasseprodusenten i Kragerø har fått til en god avtale om billig strøm i fem år, er daglig leder likevel urolig for fremtiden.

Paulsrud mener politikerne nå må velge mellom å være et grønt batteri for resten av Europa, eller å tilby kraft til norsk industri.

– Velger vi å være et batteri for Europa, så tror jeg vi kommer til å få noe av de høyeste energiprisene i Europa mange år frem i tid.

Aasland mener at tremasseprodusenten i Kragerø er et godt eksempel på hva regjeringen ønsker av bedrifter.

– Og det som nå er viktig, er å sørge for at de rammebetingelsene som denne bedriften er avhengig av, er forutsigbare og stabile. Det betyr at vi må sørge for at de får tilgang på rimelig kraft også i fortsettelsen, sier Aasland.