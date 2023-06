NRK kunne nylig fortelle om flere betalte besøkstilbud som har kommet på markedet.

En av de største aktørene, Vil mer, annonserte i vår med halv pris på besøkstjenesten «Hverdagsvenn».

– Leit

Lise Wiik synes utviklingen er trist.

– Først og fremst synes jeg dette er leit å høre, sier hun til NRK.

Fylkesleder i Pensjonistforbundet i Vestfold og Telemark, Lise Wiik Foto: Anita Moland / Nrk

En ting er at man kan kjøpe seg tjenester for å vaske huset eller ordne i hagen, altså praktisk hjelp.

Å betale for en besøksvenn synes hun blir rart.

– Da krysser vi en etisk grense hos meg, sier Wiik.

Hun minner om at mange organisasjoner tilbyr frivillige besøkstjenester, inkludert hennes eget forbund.

– Det er mange som stiller opp som venner på frivillig basis. For meg er dette noe helt annet.

Forstår spørsmålet

Vil mer er et av flere slskaper som tilbyr betalte besøkstjenester.

Daglig leder, Øystein Landgraff, forstår at noen kan stille spørsmålstegn ved den betalte tjenesten. Han mener likevel at de bidrar til å løse en stor utfordring i samfunnet.

Øystein Landgraff, daglig leder i Vil mer. Foto: VilMer

– Helseministeren sier at vi må ta større ansvar for vår egen alderdom. Så kan man selvsagt mene ulike ting om det, men om vi ikke klarer å løse behovet med frivillighet, må vi tenke annerledes, mener han.

Han synes ikke man kan forvente mer fra de pårørende, når behovene stadig øker i takt med at vi blir flere eldre i Norge.

– Vi forstår spørsmålet fra Pensjonistforbundet, og har lenge vært enige, men prøver å finne de beste løsningene i forhold til et problem mange snakker om, sier han til NRK.

Føles unaturlig

At noen reagerer på betalte besøkstjenester, overrasker ikke Karl-Fredrik Tangen.

Han er samfunnsgeograf og førstelektor ved Høyskolen Kristiania.

Tangen understreker at han ikke kritiserer selskapene.

– Da er det heller samfunnet vårt som har et problem, mener han.

– Man trår inn på et område der det ikke er naturlig for folk å tenke at pengene skal være.

Han tror vi vil se flere eksempler på betalte tjenester i årene som kommer.

Når kommersielle aktører kommer inn, gir det en følelse av at noe skitnes til, mener Tangen.

– Dette har jo liksom vært rent og ekte på forskjellige måter. Enten ved at familien din gjør det, eller fellesskapet.

Karl-Fredrik Tangen, samfunnsgeograf og førstelektor ved Høyskolen Kristiania. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Omsorg skal ikke være kynisk. Du skal bry deg om barna dine, vennene dine og familien din uten å tjene penger på det, sier samfunnsgeografen.

Han tror fenomenet treffer oss litt ekstra hardt i Norge.

– Det som er spesielt for Norge, er at vi mer enn mange andre land føler at «her er velferdsstaten». At ansvaret mennesker har hatt for de svake i familien sin kanskje har blitt litt borte. I Norge skal det ikke være markedet som kommer inn. Her rakner noe av det vi har bygget opp, tror han.

Tangen mener det handler om mer enn et moralsk spørsmål.

– Det handler mer om hvordan systemet er bygget opp, og hvordan velferdssamfunnet skal finansieres.

– Skeptisk

Thomas Hansen, aldersforsker ved Folkehelseinstituttet, mener ensomhet er en av vår tids største helseutfordringer.

Han innrømmer at han er skeptisk til tjenesten, men at han likevel er spent på hvordan tilbudet blir mottatt.

Thomas Hansen, aldersforsker ved FHI. Foto: Privat

– Mange vil jo ikke ha råd til dette. Det er ganske stive priser, synes han.

I tillegg tror forskeren mange vil oppleve det som ubehagelig at man gjør dette på betalt tid.

– Det føles kanskje litt ekstra stakkarslig og stigmatiserende. Det kan jo skape en ekstra følelse av utenforskap og ensomhet, sier Hansen.