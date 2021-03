Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Da Anne Grimstad Fjeld kontaktet vaksinasjonskontoret i Færder kommune, fikk hun til svar at «alle må følge prioriteringsrekkefølgen fra FHI».

Hun godtok svaret, selv om hun har snakket med personer i samme situasjon som allerede er vaksinert i andre kommuner.

Grimstad Fjeld har hatt tre store kreftoperasjoner, og er inne i sin fjerde cellegiftkur. Dette gjør at immunforsvaret i perioder er så svakt at koronasmitte fort kunne blitt livstruende.

Lørdag ble det kjent at kriseledelsen i kommunen har brutt retningslinjene fra Folkehelseinstituttet. De har prioritert vaksiner til seg selv og ordføreren i kommunen. Tønsbergs Blad omtalte saken først.

– Det kjennes ufyselig å ha fått responsen jeg fikk, når jeg nå ser hvem som mottar «ubrukte vaksiner» i kommunen, sier Grimstad Fjeld.

Skrev åpent brev til ordføreren

Ordfører Jon Sannes Andersen (Ap) beklaget lørdag kveld at han takket ja til vaksinen.

Overfor NRK gjentar han beklagelsen søndag.

– Jeg fikk en tekstmelding med spørsmål om jeg var klar til å ta vaksine. Det svarte jeg ja på, og det burde jeg ikke ha gjort.

BEKLAGER: Ordfører Jon Sannes Andersen kaller vaksineringen en feilvurdering. Foto: Anette Stensholt / NRK

Hele kriseledelsen i Færder kommune vaksinerte seg, til tross for at FHI sier dette er gruppene som skal vaksineres nå:

De eldste.

Personer med stor risiko for alvorlig sykdom og død.

Kritisk helsepersonell.

Da Anne Grimstad Fjeld våknet søndag, var hun så opprørt over kriseledelsens prioriteringer at hun bestemte seg for å skrive et åpent brev til ordføreren.

I brevet er 64-åringen opptatt av å få fram at dette ikke bare gjelder henne. Hun trekker blant annet fram unge småbarnsmødre i cellegiftbehandling som ennå ikke er vaksinerte.

«De går hver eneste dag og hakker tenner, fordi de er LIVREDDE for å få korona. De, som på grunn av behandlingen, kunne komme til å leve mange, gode liv – de kan stryke med, hvis de ikke vaksineres», skriver Grimstad Fjeld.

Kommunen beklager

Søndag ettermiddag beklager Færder kommune at fire personer i kriseledelsen ble vaksinert.

– Det har blitt gjort en feilvurdering, og kommuneoverlegen og jeg beklager dette sterkt. I en situasjon med eskalerende smitte, og et smittetall blant de høyeste i landet, ble denne beslutningen tatt, sier kommunedirektør Toril Eeg.

Ordfører Jon Sannes Andersen har lest brevet fra Anne Grimstad Fjeld, og sier det er lett å sette seg inn i situasjonen hennes.

– Nettopp derfor er det så tragisk at denne feilvurderingen ble gjort. Da kan man miste tiltro til kommunen, og til den politiske ledelsen.

– Kommunen følger rådene fra FHI slavisk. Det er grunnen til at hun har fått svaret hun fikk. Når vi da ikke gjør det i forhold til kriseledelsen, er det ikke vanskelig å skjønne at folk blir sinte, sier Sannes Andersen.