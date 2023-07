– Eg skulle likt å sjå den journalisten som ikkje har gjort seg skuldig i ein liknande tabbe, seier Pål Berby.

Han har fleire års fartstid som bystyrerepresentant for Raudt i Porsgrunn. Lokalt er Berby kanskje best kjent som pubeigar og mangeårig leiar av den lokale rockeklubben.

No syng han ut mot dekninga i media av solbrilletjuveriet gjort av hans eigen partileiar.

– Den heksejakta som media driv mot Bjørnar no, er langt meir graverande enn å stele eit par solbriller til 1200 kroner, seier Pål Berby.

Av private årsaker var han forhindra frå å delta i landsstyremøtet måndag, der medlemmene vart informert om sjukmeldinga til Raudt-leiaren.

– Bjørnar kan vere litt distré

Berby har likevel vorte oppdatert av partikollegaer og legg ikkje skjul på at han synest Moxnes har opptredd klønete.

– Det Bjørnar har gjort er naturlegvis veldig dumt. Både sjølve tjuveriet og måten han forklarte seg om det i ettertid.

Slik han kjenner Bjørnar kan han vere litt distré, utan at det er meint som eit forsvar for det han gjorde.

– Han kunne heilt klart rydda opp i denne saka på ein annan måte, men det tek ikkje vekk ansvaret media har for å behandle folk på ein ordentleg måte, seier Berby.

Han understrekar at han har full tillit til Bjørnar Moxnes som partileiar, sjølv etter solbrille-affæren.

– La meg seie det på den måten; eg har 110 prosent tillit til Bjørnar som partileiar og meiner at han må halde fram som leiar for Raudt.

Etikkredaktør Per Arne Kalbak i NRK er ikkje samd med Berby i at dekninga av saka er verre enn å stele eit par solbriller.

ALVORLEG: Det som gjer dette meir alvorleg, er at det er ein partileiar som gjer seg skuldig i tjuveriet og at han vel å endre forklaring fleire gonger, seier etikkredaktør i NRK, Per Arne Kalbak. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Eg kan vere samde i at sjølve tjuveriet ikkje er ei stor sak. Det som gjer dette meir alvorleg, er at det er ein partileiar som gjer seg skuldig i tjuveriet og at han vel å endre forklaring fleire gonger, seier Kalbak.

– Står inne for dekninga

Han skjønner at Berby og andre kan meine at omtalen til media av saka verkar urettferdig, men etikkredaktøren meiner at ein må kunne stille strenge krav til ein politikars vandel.

– Valde NRK å prioritere ei stor dekning av denne saka fordi de visste at folk ville vere opptekne av ho?

– Nei, vi valde å gå for ei brei dekning før vi visste kor stort engasjement det ville bli rundt saka.

– Vi står inne for dekninga, men eg kan vere samd i at dekninga har vore både massiv og intens, seier Per Arne Kalbak.

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, har også oppmoda media til å «tenkje seg om».

– Det samla trykket frå redaktørstyrte medium og sosiale medium er veldig, seier ho til Medier24.

Floberghagen reagerer likevel ikkje spesielt på at media vel å publisere videoen. Ho viser til at Moxnes sjølv har ønskt openheit i saka.