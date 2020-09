Rashani må droppe landskamper: – Urettferdig

Elba Rashani og Odd overkjørte Mjøndalen fullstendig søndag kveld. Vertene sluttet ikke før de hadde scoret seks mål. Rashani var en av målscorerne. Allikevel kom storseieren med en bitter ettersmak.

Han skulle nemlig mandag morgen egentlig ha flydd til Kosovo for å spille Nasjonsligaen mot Moldova og Hellas. Det får han ikke fordi da må han i karantene når han kommer hjem igjen.

– Jeg føler meg maktesløs, sier Rashani.

Gjelder ikke de norske spillerne

De norske og østerrikske spillerne som skal spille landskamp på Ullevål fredag, slipper unna så lenge de tar en koronatest når de kommer inn i landet. Er testen negativ, slipper de karantene.

Rashani forstår ikke hvorfor ikke han kan gjøre det samme.

– Det synes jeg er urettferdig og kjipt.

– Jeg mener jeg bør få slippe karantene. De norske landslagsspillerne slipper og de spiller i samme turnering som meg, påpeker kantspilleren.

Forstår frustrasjonen

Regjeringen understreker at de kun har gitt unntak fra karantenebestemmelsene for en enkelt kamp. Det er landskampen mellom Norge og Østerrike.

– Dette ble gjort av tidsmessige årsaker og for å sikre at begge lag kunne ha fulltallige lag på en landskamp som foregår i Norge, sier Gunhild Berge Stang, statssekretær i Kulturdepartementet.

Regjeringen sier at de vil gjøre en grundig vurdering av om det skal gis flere unntak, men per i dag er ikke dette avklart.

– Jeg forstår godt at situasjonen er frustrerende for Rashani, og flere med ham. For enkeltspillere gjelder at de på nåværende tidspunkt må forholde seg til det regelverket som er gjeldende, sier Stang.

VURDERER: Om det skal bli gitt flere unntak, er så langt usikkert, sier statssekretær Gunhild Berge Stang. Foto: Fabian Ubeda / NRK

Blir nektet av klubben

Rashani føler seg oversett.

– Norske myndigheter har ikke tenkt på oss i det hele tatt. De har bare sikret at Norge får stille med sitt beste lag og driter i oss andre, sier en tydelig frustrert Rashani.

Odd forstår at Rashani ønsker å spille for Kosovo. Men de har gitt beskjed til ham at han ikke får dra om han må i karantene.

– Vi trenger han til kampen mot Bodø/Glimt, sier sportslig leder Tore Andersen.

Rashani forstår klubben, men er samtidig redd for at han nå mister plassen på landslaget.

– Jeg har vært så heldig å få være med lenge. Treneren har flust av kantspillere rundt om i Europa og velge fra. Nå står jeg i fare for å miste den på grunn av dette, sier Odd-spilleren.