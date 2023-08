– Her hører man ikke en eneste båt, jo kanskje det er en liten jolle helt innerst der borte, sier Per-Erik Schulze som er ordførerkandidat for MDG i Kragerø.

Per-Erik Schulze (MDG) vil stanse planene om en ny hytteby i strandsonen i Kragerø. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Nå frykter han at en rolig del av Kragerøskjærgården skal endre seg drastisk.

Til sammen planlegger utbyggere over 500 nye fritidsboliger. Investeringsselskapet Fredensborg står for de fleste av dem.

Kan bli stort press i fjordarm

Det er spesielt ett prosjekt Schulze reagerer på, og vil ta ut av kommuneplanen. Det dreier seg om en ny hytteby med rundt 200 fritidsboliger innenfor 100-metersbeltet.

«Unikt, bærekraftig og gjennomtenkt» er ord som preger markedsføringen til Fredensborg fritid når de ber folk melde sin interesse.

Fredensborg Fritid ønsker å utvikle det gamle steinbruddet til å bli en vakker lagune med rundt 200 fritidsboliger. Foto: Fredensborg Fritid

– Det er et gigantprosjekt. Dette blir det største hyttebyprosjektet i Kragerø på aldri så mange år, sier Schulze

Fra før finnes det rundt 3500 fritidsboliger i Kragerøskjærgåden.

– Alle vil ha brygger og båt selvfølgelig. Mer enn én båt gjerne. Så det blir jo et voldsomt press på denne stille fjordarmen hvis det skulle bli noe, sier den lokale MDG-politikeren.

Har startet aksjonsgruppe

Nå har han startet en aksjonsgruppe som i løpet av uker har fått over 700 medlemmer i kommunen med litt over 10.000 innbyggere.

– Aksjonsgruppa har et helt konkret formål. Det er stopp i disse planene, sier han.

Det er ikke bare livet i fjorden han bekymrer seg for. Han forklarer at kommunen om sommeren skrur av vannfontenene i sentrum slik at alle boliger skal få nok vann.

– Vi vet at Kragerø ikke tåler veldig mye mer hytterpress. Vi har ikke infrastruktur til det, sier han og viser til kommunen mangler vann, klokakkrensekapasitet og parkeringsplasser.

På kartet kan man se hvor det i dag finnes konkrete planer om fritidsboliger i Kragerø.

Vil åpne for allmennheten

En fersk rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) viser at det er satt av areal tilsvarende nær 12.000 fotballbaner i strandsonden i Kommune-Norge de neste årene.

Også i Kragerø finnes det flere areal som er satt av, men der utbyggere ikke har kommet like langt i prosessen.

Snart får politikerne den nye hyttebyen på bordet. Den lokale Senterpartiordføreren vil ikke avvise prosjektet:

– Det er et område der naturen i utgangspunktet er borte. Det er et gammelt steinbrudd. Det veier også opp når det gjelder naturmangfold og ødeleggelse av natur, sier Grunde W. Knudsen.

I området der den nye hyttebyen planlegges er naturinngrepet allerede stort. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Han legger også vekt på at det er viktig for kommunen å være forutsigbar.

– Jeg er veldig opptatt av å være etterrettelig og forutsigbar. Når jeg i forrige periode gikk inn og støtta enkeltprosjekter så har jeg også forpliktet meg til å videreføre den holdninga, sier han.

Han sier kommunene ikke har konkludert. Tallet kan bli mindre, men det kan ikke bli høyere.

– Det vil komme krav fra kommunepolitikerne når den tid kommer, sier han.

Senterpartiordføreren er også klar på at kommunen nå ikke vil sette av nye arealer til fritidsbebyggelse i kommunen.

– Det er nok stopp for de nye hytteprosjektene i Kragerø, sier han.

– Utviklet i tett samarbeid med politisk led else

Flere av prosjektene som ligger inne i planverket til kommunen lever videre.

I en e-post til NRK skriver Fredensborg, som også eier bygget kommunens administrasjon sitter i, at de opplever stor støtte for deres planer fra store deler av befolkningen.

– Det er bra at lokalbefolkningen er engasjert i utviklingen av sin kommune, sier Knut Bremer, leder for eiendomsutvikling i Fredensborg Fritid.

Han viser til at kommunen har gitt dem nødvendig forutsigbarhet for å kunne utvikle den nye hyttebyen som de nå markedsfører bredt både i sosiale medier og på nett.

– Dette prosjektet har vi gjennom mange år utviklet i tett samarbeid med den politiske ledelsen i Kragerø kommune, som representerer lokalbefolkningen. Kommunen har gitt oss nødvendig forutsigbarhet for å kunne utvikle Litangen, sier han.

Fredensborg viser til at området i dag er avstengt og sperret for allmenn ferdsel.

Hyttebyen er tegnet av arkitektkontoret Lundhagem, inspirert av tradisjonell kystbebyggelse i Kragerø, rorbuer i Lofoten og fjellandsbyer på Santorini. Foto: Fredensborg Fritid

– Med vårt prosjekt blir igjen naturområdene tatt i bruk – til glede for både beboere og besøkende. Gjennom samarbeid med marinbiologer vil vi sørge for et langt rikere maritimt liv enn i dag, og vi vil også sørge for en rikere flora. Utredninger viser at vårt prosjekt vil kunne påvirke miljøet i området positivt, sier Bremer.

Kommer ikke til å gi seg

Aksjonsgruppa har ikke tenkt til å gi seg. De håper at et nytt kommunestyre vil si tydelig nei til planene. Det er ikke for sent, mener MDG-politikeren Schulze.

– Det er først når hyttene har fått byggetillatelse og er under oppføring. Da er det for sent og kommunen kan få erstatningskrav. Men å stoppe en plan, om noe som ennå ikke er bygd, det er ikke noe problem. Det kan kommunen gjøre når som helst, sier han.

Han er oppgitt over hvordan forbudet mot bygging i strandsonen behandles lokalt og mener storutbyggere som har råd til å lage reguleringsplan mye lettere enn andre kan overbevise kommunepolitikere. Blant annet med lovnader om arbeidsplasser i byggeperioden og en større turistnæring.

– Da kan man få gjennom, vil jeg si, de villeste store utbyggingsplaner i strandsonen fortsatt, sier Schulze.