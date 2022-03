Det sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Helt siden fylkene ble slått sammen har toppledelsen i fylkeskommunen vært preget av konflikter.

Blant annet har to ledere måtte slutte i sine stillinger.

– Jeg har selv følt på kroppen at det har vært et høyt konfliktnivå, sier han.

Dårlig arbeidsmiljø

For å rydde opp har et eksternt advokatfirma blitt satt til å granske hva som har gått galt og få fakta på bordet.

Uforsvarlig arbeidsmiljø, manipulering av ansatte og uetisk lederskap er stikkord i varselet som har ledet til granskingen.

Fjernet ledere

Leder for granskingen, advokat Jan Fougner, konkluderer med at arbeidsmiljøet i deler av fylkeskommunen har vært uforsvarlig.

– Det har ikke vært kommunisert oppriktig om en prosess som ledet frem til oppsigelsen av en sentral leder i fylkeskommunen. Det er selvfølgelig helt uakseptabelt, sier Fougner.

Han sier denne saken handler om konflikter mellom ledere om måten å drive virksomheten på. Det egner seg derfor ikke å bruke varsler for å løse problemer.

– Det man skulle gjort, er å bruke arbeidsmiljølovens konfliktløsningssystem. Da kunne man kommet videre. Det man har opplevd her, er at man har brukt varselet for å fjerne ledere som har stått i et vanskelig forhold til sine medarbeidere, sier han.

Løser ikke problemet

Fougner sier Norges kommuner løser mange konflikter med varslinger.

– Det kan gi deg grunnlag til å kaste en sjef, men det løser ikke det underliggende problemet, sier han.

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen sier det er noen veldig klare anbefalinger og tydelige konklusjoner i rapporten.

– Det er ingen tvil om at vi må forbedre oss. Særlig med måten vi jobber med varslinger på, sier fylkesordføreren.

Advokat Jan Fougner har ledet granskningen av fylkeskommunen. Foto: Vigdis Hella / NRK

Dyrere enn planlagt

Det ble satt av 1,5 millioner kroner til granskingen, men prislappen endte på 15 millioner.

Jan Fougner sier det har tatt mer tid og ressurser enn de hadde sett for seg.

– Saken var ikke arkivert eller journalført. Vi måtte fremskaffe opplysninger gjennom en lang prosess som har vært krevende hvor vi har opplevd motstand, sier han.

Han sier saken har involvert en rekke advokater, firmaer og personer, og at summen har ballet på seg.

– En viktig anbefaling fra vår side er at varslingsreglementet endres slik at man kan ordne konfliktene på en annen måte og ikke sette ut sakene til eksterne advokater.

– Veldig alvorlig

Hans Edvard Askjer (KrF) sier fylkeskommunen nå har en jobb å gjøre.

– Det er to personer som har fått oppsigelse som kanskje ikke skulle hatt det, fordi man har brukt varsling for å sette ledere ut av spill. Det er absolutt ikke slik varslingsinstituttet skal fungere, sier Askjer.