Saken oppsummert Ragnhild Anita G. Bjørklund, som har cerebral parese, er avhengig av hjelp for å komme seg ut, men har ikke fått støttekontakt fra Larvik kommune siden januar.

Hun har vedtak om seks timer med støttekontakt i uka.

Kommunalsjef i Larvik, Guro Winsvold, beklager situasjonen og sier at de jobber med flere tiltak for å rekruttere støttekontakter.

Bjørklund fikk tidligere brukerstyrt personlig assistent (BPA) 24 timer i uka i Oslo, men Larvik kommune avslo søknaden om BPA da hun flyttet dit.

Kommunen har måttet kutte i goder og lønn til støttekontakter som følge av dårlig kommuneøkonomi.

– Det skal ikke så mye til. Jeg vil komme ut og oppleve noe annet enn å skrive eller se på Facebook og Netflix, sier Ragnhild Anita Bjørklund.

Hun har cerebral parese (CP) som fører til ufrivillige bevegelser og dårlig finmotorikk. Derfor trenger hun hjelp til å styre rullestolen for å komme ut.

Ragnhild liker å komme ut på tur i Bøkeskogen eller på kafé. Silje Østby Thune som tidligere var Ragnhilds brukerstyrt personlig assistent, synes det er leit å se at hun blir sittende inne. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Ragnhild elsker å være på kafé, kulturarrangementer, og shoppe.

Da hun bodde i Oslo fram til 2020, fikk hun brukerstyrt personlig assistent (BPA) 24 timer i uka.

Men i Larvik avslo kommunen søknaden om BPA, fordi de mente behovet hennes ikke var stort nok.

Ragnhild har cerebral parese, og trenger hjelp når hun skal bevege seg ute. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

I stedet ga kommunen vedtak om støttekontakt seks timer i uka.

Ragnhild har satt pris på at hun iallfall kan komme ut to ganger i uka. Men i januar måtte støttekontakten slutte på grunn av helseårsaker.

Siden har ikke kommunen klart å skaffe en erstatter.

Ragnhild Anita G. Bjørklund liker å skrive og har gitt ut seks bøker, to diktsamlinger og to romaner. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Nå kommer hun seg bare ut hvis hun får hjelp av venner eller familie.

– Det er for dårlig. Det er akkurat som de ikke bryr seg, sier hun.

Går oppå hverandre

Mannen hennes, Geir Arne, har selv en muskelsykdom, og trenger også mye hjelp.

– Vi er prisgitt besøk fra venner og familie for å komme ut, sier han.

Ekteparet forteller at det har vært krevende når de to bare blir sittende inne i leiligheten.

– Vi føler vi blir veldig mye sammen hele tida, og det blir vi veldig slitne av. Det kan føre til en del sinne fordi vi blir frustrerte. Vi har lyst til å gjøre litt hver for oss og komme litt ut, sier Geir Arne.

Ragnhild og Geir Arne giftet seg for 23 år siden. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Han forteller at Ragnhild sprudler når hun kommer hjem fra en kulturopplevelse.

– Det synes jeg er fint. Da blir hun i godt humør og trenger ikke tenke på CP hele tida, sier ektemannen.

Kommunen beklager

Kommunalsjef for helse og mestring i Larvik, Guro Winsvold, beklager at Ragnhild ikke har fått støttekontakt siden januar.

– Vi er veldig lei oss for at vi ikke har klart å rekruttere inn til hennes vedtak. Det beklager vi. Vi har jobbet med flere tiltak for å få tak i støttekontakter, men det er et problem å få tak i, sier hun.

Guro Winsvold, kommunalsjef for helse og mestring i Larvik kommune. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Kommunen har siden før sommeren prøvd andre måter for å rekruttere støttekontakter internt.

Nå tror kommunalsjefen at saken vil løse seg raskt.

– Vi tror vi er i ferd med å lykkes, og at hun i løpet av noen få dager får positivt svar fra oss, sier Winsvold.

– Hvorfor har ikke kommunen klart det tidligere hvis dere nå klarer å løse dette i løpet av få dager?

– Vi har hatt flere runder og prøvd og prøvd å finne støttekontakter. Det er vanskelig, og det er bare å beklage at det har tatt tid. Det er ikke fordi vi ikke har prøvd. Nå håper vi at det løsner, sier hun.

Hun forklarer kommunen har vært nødt til å kutte i goder og lønn til støttekontakter som følge av dårlig kommuneøkonomi.

– Trist å se

Silje Østby Thune var BPA for Ragnhild da de begge bodde i Oslo.

Silje Østby Thune var brukerstyrt personlig assisten for Ragnhild da de begge bodde i Oslo. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Hun synes det er frustrerende å se at Ragnhild og mannen ikke får komme ut.

– Det er trist å se at man ikke får bestemme noe i hverdagen sin selv. Når hun allerede er nede i seks timer, og ikke får det engang, burde det vært prioritert høyere, sier hun.

Hun er også bosatt i Larvik, og jobber nå som lærer.

Tilbudet i Oslo med brukerstyrt personlig assistent, gjorde at Ragnhild kunne ha et annet liv, forteller hun.

– Da var det Ragnhild som fikk bestemme om vi skulle handle, henge opp tøy, vaske badet, lage mat eller dra på et senter. Sånne ting vi tar for gitt. De får ikke velge, men der fikk de velge litt, sier hun.