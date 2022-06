Mange har nok gledd seg til ein sommar utan korona. Men stadig blir vi minte på at viruset framleis er her, berre i nye variantar.

Fleire nettaviser har den siste tida skrive om BA. 5-varianten, som har auka kraftig i fleire europeiske land.

Restriksjonane er kanskje borte, men likevel er det lurt å halde seg oppdatert, meiner assisterande helsedirektør Espen Nakstad.

Reise med symptom?

Får du til dømes koronasymptom kort tid før avreise, bør du ta forholdsreglar, ifølgje den assisterande helsedirektøren.

Då kan det vere lurt å finne fram testane med dei lange q-tipsane igjen.

MUNNBIND OG KORONASERTIFIKAT: Assisterande helsedirektør Espen Nakstad rår alle til å oppdatere seg på reglane som gjeld i dei landa dei skal besøkje i sommar. Foto: Javad Parsa / Javad Parsa

– Du bør teste deg for å avklare om du har covid-19, og ta høgd for at sjukdommen framleis kan utvikle seg og at du kan smitte andre på reisa, seier Nakstad.

Det er også tilrådd å teste seg, dersom det har noko å seie for andre enn deg sjølv.

Til dømes viss du skal besøkje ein utsett person, som kanskje ventar på ein oppfriskingsdose. Eller viss du jobbar i helsetenesta.

Og skulle du vere så uheldig at du blir dårleg før avreise, kan også smittetidspunktet gi deg ein peikepinn på om det er forsvarleg å reise eller ikkje.

– Viss du får symptom ei veke eller meir før avreise, vil du mest sannsynleg ikkje vere smitteførande under reisa.

Nakstad legg til at det først og fremst er allmenntilstanden din som avgjer om du bør reise eller ikkje.

Råd før reisen: Ekspandér faktaboks Allmenntilstanden din avgjør om du bør reise eller ikke

Ta høyde for at sykdommen fortsatt kan utvikle seg, og at du kan smitte andre på reisen

Sjekk om reiseforsikringen din dekker avbestilling ved covid-19-sykdom, og ta kontakt med fastlegekontoret ved behov for en medisinsk vurdering eller legeerklæring.

Hvis du blir syk bør du holde deg for deg selv, og dersom du må forflytte deg – bruk munnbind

Ha med noen munnbind i håndbagasjen, så er du forberedt

Ta høyde for at bruken av koronasertifikat kan endre seg i løpet av sommeren

Hold deg oppdatert på gjeldene regler på reopen.europa.eu (gjeldende koronatiltak i hvert enkelt europeisk land), regjeringen.no (UDs reiseråd for hele verden) og helsenorge.no/koronavirus/reise (samlet informasjon om reiser og koronasertifikat)



Kilde: Helsedirektoratet

Råd om munnbind og sertifikat

Du har kanskje lagt pakken med munnbind i ein skuff, eller kasta dei. Dei kan vere verd å finne fram igjen, viss du skal reise.

I nokre land er det framleis krav om munnbind, først og fremst på kollektivreiser.

– Det kan derfor vere lurt å ha med seg nokre munnbind i handbagasjen, slik at ein er førebudd same kvar ein reiser, seier Nakstad.

I tillegg har mellom anna Portugal, Frankrike og Malta krav om koronasertifikat. Du bør likevel følgje med, viss du skal reise til eit anna land som ikkje har krav om sertifikat.

– Ein må ta høgd for at bruken av koronasertifikat kan endre seg i løpet av sommaren viss smittesituasjonen blir forverra.

Immuniteten blir gradvis svekt etter vaksinasjon, og særleg antistoffnivåa viser seg å falle mykje dei første 6 månader etter vaksinasjon.

– Det er likevel vanskeleg å måle den cellulære immuniteten, det vil seie immuncellenes minne og funksjon når vi blir eksponerte for viruset. Derfor er det vanskeleg å seie nøyaktig kvar lenge ein har vern og nøyaktig kvar god han er på sikt, seier Nakstad.

Usikkert framover

I Europa er det no tendensar til ein smitteauke. Det kan vere fleire årsaker til det, trur Nakstad.

– Nye og meir smittsame virusvariantar, minkande immunitet med tida etter sjukdom og vaksinasjon, normalisert kontaktmønster mellom menneske i heile Europa.

Førebels er det usikkert kor lenge BA. 5-varianten faktisk vil spreie seg i sommar og haust, før den blir innhenta av befolkningsimmuniteten i kvart enkelt land.

– Men erfaringane frå Sør-Afrika og Portugal viser at vi kan få ei smittebølgje med tydeleg auka belastning på helsetenesta avhengig av vaksinasjonsstatus og befolkningsimmunitet, seier Nakstad.

Tilbake til normalen

På Sandefjord lufthavn Torp har høgsesongen med ekstra mykje trafikk starta no.

Få passasjerar bruker munnbind lenger, og testsenteret som var på flyplassen er lagt ned. Det er lite som minner om pandemien der no.

Ifølgje marknadssjef Tine Kleive-Mathisen er situasjonen på flyplassen meir eller mindre tilbake til normalen når det gjeld korona.

NORMALT: Ifølgje marknadssjef Tine Kleive-Mathisen på Sandefjord lufthavn Torp er det få reisande som har spørsmål rundt korona no. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

– Det er ein god del førespurnader i forhold til streikemoglegheit, men korona er det ikkje så mange som spør om.

Det same oppgir fleire reisebyrå som NRK har vore i kontakt med.

– Det er ganske få som spør om dette no. Det verkar som dei fleste er ganske oppdaterte. Dei fleste spør om streik og kanselleringar, seier marknadssjef i reisebyrået Ticket, Ellen Wolff Andresen.