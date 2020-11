Kanskje var du en av dem som prøvde å skaffe deg Playstation 5 torsdag, men opplevde at det var utsolgt på få sekunder.

Mange lurer på om noen bruker såkalte scripts for å være først ute.

Koder

– Det er ekstrem pågang på enkelte produkter når de lanseres. Da kan det være at noen har laget en programkode for å utføre kjøpet automatisk og på millisekunder, sier journalist Martin Gundersen i NRKbeta.

FORDEL: Martin Gundersen tror mange prøver å skaffe seg en fordel ved å bruke kode. Foto: Emily Louisa Millan Eide / NRK

I stedet for at du fysisk sitter klar og gjennomfører kjøpet, er datamaskinen programmert til å gjøre det for deg.

På YouTube finnes det instruksjonsvideoer om dette.

Elkjøp er blant dem som får spørsmål fra sine kunder om noen omgår køsystemet siden det blir utsolgt ekstremt fort.

Har sjekket alle salg

– Vi har gjennomgått alle ordre fra gårsdagens salg av PS5 og vi ser ingen tegn til svikt i vårt sikkerhetssystem.

Det sier kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen Bergly i Elkjøp Norge.

Power opplevde at over 60.000 nordiske kunder var inne på nettsiden klokken 13.30 torsdag.

– Utviklerne våre så at det hadde vært trafikk fra såkalte innkjøpsroboter. Det er derfor en teoretisk mulighet at noen har klart å kare til seg en Playstation 5 på denne måten.

Det forteller PR- og kommunikasjonssjef i Power, Siri Røhr-Staff. Hun legger til at om det har skjedd, gjelder det i så fall veldig få.

– Synes Power det er problematisk at enkelte prøver å snike digitalt i køen ved å bruke slike løsninger?

– Ingen liker at noen forsøker å snike i køen. Vi har meget gode sikkerhetsrutiner på plass for å forhindre det, svarer Røhr-Staff.

SELGES VIDERE: Noen selger konsollen videre for store summer. Den dyreste som var lagt ut for salg på nettstedet Finn.no var fredag morgen 50 000 kroner. Foto: Skjermdump / Finn.no

Power har sjekket salgene som ble gjort av Playstation 5 torsdag.

Røhr-Staff forteller at ingen har klart å kjøpe mer enn én konsoll, fordi de har systemer som forhindrer det.

Overvåker innkjøpsroboter

Nordens største nettbutikk, Komplett, sier de er opptatt av sikkerhet for kundene sine.

– Komplett har gode verktøy som forhindrer at innkjøpsroboter forsyner seg i våre hyller, forteller kommunikasjonssjef Kristin Hovland.

Siden Komplett ble etablert i 1996, har de aldri registrert robotkjøp. Hovland sier de vil reagere svært negativt hvis det skulle skje.

Komplett solgte alle sine Playstation 5-konsoller gjennom forhåndssalg.

Hun legger til at teknologiske trusler, som innkjøpsroboter, er noe de overvåker nøye.

HINDRER ROBOTER: Kommunikasjonssjef Kristin Hovland i Komplett Group sier de at de har høy kompetanse og følger nøye med. Samtidig sier hun at de jobber hardt for å få tak i flere konsoller. Foto: Morten Rakke / Morten Rakke

– En iboende problemstilling

Også populære konserter og festivaler blir ofte utsolgt i løpet av sekunder, til stor frustrasjon for dem som ikke får tak i billetter.

Daglig leder Kåre Bottolfsen i Ticketco sier de bruker mye penger på teknologi som sørger for at ingen sniker i køen.

– Det handler om å være rettferdig. Våre kunder skal være trygge på at det ikke er noen som kan snike ved bruk av teknologi.

Bottolfsen sier imidlertid at trafikk fra roboter er et iboende problem for alle som driver med handel på internett.

– Vi har jobbet bevisst med systemer for å hindre det fra å skje. Så det er ikke noe stort problem hos oss nå, sier TicketCo-grunnleggeren.