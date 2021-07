Mannen kom med ferje fra Danmark i januar i år, og kjørte en leiebil fra Tyskland.

Bilen var kledd med magnetiske klistremerker som fikk det til å se ut som at han kom fra legemiddelselskapet Biontech.

I topplokket av bilen fant tollerne 40 kilo amfetamin. Ifølge rusinfo.no ligger en vanlig brukerdose på 20 til 100 mg rent stoff.

Bilen hadde klistremerker på begge sidene og fronten. I tillegg lå det en perm med Biontechs logo på dashbordet. Foto: Politiet

– Det er ingen tvil om at bilen er merket sånn at det skulle fremstå som at den kom fra et medisinsk firma, sier statsadvokat Håvard Kalvåg.

Biontech er mest kjent for å ha bidratt i utviklingen av Pfizer-vaksinen.

– Det skulle se ut som at han var en hjelper i en pandemisituasjon, sier Kalvåg.

Mannen har så langt ikke forklart seg for politiet.

– En alvorlig sak

På gateplan er 40 kilo amfetamin mange brukerdoser, ifølge Kalvåg.

– Det er en alvorlig narkotikasak, det er ingen tvil om det.

Den store mengden narkotika som ble funnet gjør at saken blir fulgt med en alvorlig straffebestemmelse. Grensen for å havne i denne bestemmelsen er på 3 kilo, når det gjelder denne typen stoff.

Statsadvokat Håvard Kalvåg sier dette er en alvorlig narkotikasak. Foto: Hans Christian Eide / NRK

– Det er den mest alvorlige straffebestemmelsen vi har, men det er ikke det som kalles særdeles skjerpende omstendigheter, sier Kalvåg.

Mengden stoff som er beslaglagt kan gi opp til 15 år i fengsel.

– Uten at jeg vil binde opp et konkret svar, vil det ikke forundre meg om straffen vil ligge på ni eller ti år i en eventuell dom, sier han til NRK

Ikke uvanlig metode

Kalvåg forklarer at det ikke er uvanlig at personer forsøker å smugle narkotika ved å utgi seg for å komme fra et foretak eller firma.

– Det er ikke noe nytt, men det er klart at vi er i en krisesituasjon rundt omkring i verden.

Kalvåg sier at dette også blir et punkt som er naturlig å ta opp i retten.

– Man kan jo gjøre seg opp noen tanker, hver og en av oss, om hvorfor man gjør akkurat dette i en slik situasjon. Altså hvorfor man fremstiller seg å komme fra et legemiddelfirma som er kjent i denne pandemien.

Rettssaken starter i Vestfold tingrett 5. august. Frem til det er mannen varetektsfengslet.

Mannens forsvarer, Sverre Sjøvold, har ingen kommentar til saken.